Reggio Emilia, giovane salva una donna dall’ex compagno che la stava accoltellando

Reggio Emilia, salva una donna dalla violenza del compagno che voleva accoltellarla in strada. Ragazzo eroe affronta l'aggressore

Con il pretesto di fare acquisti ha convinto l’ex fidanzata a salire in auto. Poco dopo, l’ha aggredita con un coltello, colpendola al collo. L’episodio è avvenuto nella notte a Guastalla, in provincia di Reggio Emilia. L’aggressore, un italiano di 41 anni, è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di tentato omicidio. Nonostante le ferite, la donna è riuscita a scendere dall’auto, ma l’uomo – che non accettava la fine della loro relazione – ha continuato a infierire su di lei. L’intervento di Alen Halilovic, un giovane di 22 anni, è stato decisivo: il ragazzo ha assistito alla scena, l’ha ripresa con il telefono e ha fermato l’aggressore, impedendogli di trascinare la donna nuovamente in macchina. L’uomo, a quel punto, si è dato alla fuga. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in ospedale: non è in pericolo di vita.

Grazie alle immagini registrate da Halilovic, i Carabinieri hanno individuato l’auto dell’aggressore e avviato le ricerche. L’uomo è stato rintracciato poche ore dopo nei pressi di Maranello, in provincia di Modena. Dopo un inseguimento di circa 5 km, è stato fermato. Nel veicolo e sui suoi abiti sono state trovate evidenti tracce di sangue. Il coltello utilizzato nell’aggressione, lasciato sul posto, è stato recuperato e sequestrato.

Intervistato dalla gazzetta di Reggio, Alen Halilovic ha raccontato l’episodio: “Ho visto una BMW bianca ferma in mezzo alla strada, con le portiere aperte. Ho visto due persone che litigavano e si picchiavano. Poi ho capito che c’era una donna e che un uomo la stava picchiando. Ho sentito i suoi lamenti. Sono sceso con il telefonino, ho iniziato a riprendere e a urlare di tutto contro quella persona, perché ero molto arrabbiato. Lui si è alzato e si è girato verso di me con il coltello in mano. Aveva la mano piena di sangue e anche la lama era sporca di sangue: una brutta scena. Mi sono un po’ impaurito e ho messo un po’ di distanza tra noi, perché temevo che mi accoltellasse. Ho continuato a dirgli di tutto e di più e, a un certo punto, ha gettato il coltello. Però è tornato da lei e ha cercato di caricarla in macchina a forza. La ragazza opponeva resistenza e io allora mi sono buttato addosso a lui e glielo ho impedito. Si è allontanato, ma un attimo dopo è tornato per riprovarci. La donna si è aggrappata alla mia gamba per salvarsi. Non ci ho più visto e, con tutte le mie forze, l’ho spinto verso il fondo della macchina e mi sono messo in mezzo a loro”.

Halilovic ha descritto l’aggressore come “fuori di sé, con occhi spalancati e labbra completamente secche, come se fosse sotto effetto di sostanze”. Nel frattempo, è stato raggiunto da un altro ragazzo e da un’ambulanza della Croce Rossa, che per caso transitava lì. “Ho cercato di calmare quell’uomo mentre i paramedici soccorrevano la donna”, in quel momento, l’aggressore è corso in auto. Il ragazzo ha continuato a filmarlo e lo ha ripreso mentre scappava. Dopo essersi assicurato che la vittima ricevesse le cure necessarie, il 22enne ha chiamato la madre della vittima per informarla dell’accaduto. “Spesso si sentono storie di violenza e molti si voltano dall’altra parte. Io non potevo farlo. Ho pensato che quella donna poteva essere una mia amica, mia sorella, mia madre. Non potevo restare indifferente”.