Weber su Commerzbank: "Berlino vende e poi si lamenta. Fitto? Persona giusta per l'Ue, Tajani volto dell’Italia europeista"

Weber all'Agi: "Commerzbank? Berlino sbaglia. Tajani, il volto dell'europeismo"

Unione Europea, Commerzbank, Raffaele Fitto e le politiche del governo italiano. Questi i temi messi sul tavolo da Manfred Weber, presidente del Partito Popolare Europeo e capogruppo del Ppe all’Europarlamento, durante un’intervista con Rita Lofano, direttrice dell'agenzia AGI.

Weber traccia un quadro chiaro: l'Europa deve puntare a creare campioni globali capaci di confrontarsi con i giganti statunitensi e asiatici, ritenendo che i mercati europei da soli non siano più sufficienti. La vicenda Commerzbank-Unicredit ne è un esempio lampante: criticando la gestione tedesca, Weber ha sottolineato che Berlino ha sbagliato a vendere azioni senza calcolarne le conseguenze, aggiungendo che "non si può vendere per poi lamentarsi".

Secondo Weber, nei prossimi cinque anni la priorità sarà rafforzare la potenza economica dell’Ue, affiancata dalla gestione delle migrazioni. Ha elogiato l’Italia per i suoi risultati in questo campo, considerandola un modello da seguire per altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna. In particolare, ha evidenziato come l’Italia sia riuscita a ridurre gli sbarchi del 64%, un successo che, secondo Weber, mostra la leadership italiana su un tema che ha dominato il dibattito europeo.

Il ruolo dell'Italia è centrale anche nel contesto politico europeo, e Weber ha espresso pieno sostegno a Raffaele Fitto, indicato da Ursula von der Leyen come futuro vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. Nonostante le critiche provenienti da socialisti, Renew e Verdi, Weber ha ribadito che l'Italia, in quanto Paese fondatore e leader nell'Ue, deve giocare un ruolo chiave e che Fitto è la persona giusta per rappresentarla in Europa.

E poi l'appello a Elly Schlein: "L'unione socialista in Italia dovrebbe cercare di convincere i propri partner a livello europeo che l’Italia deve avere un posto forte nella prossima Commissione Europea. Anche il presidente Mattarella è stato chiaro, l'Italia merita un posto forte, e Raffaele è, senza dubbio, la persona giusta."

Weber ha poi speso parole di stima per Antonio Tajani, considerato il volto dell’Italia europeista e atlantista nel governo Meloni. Secondo Weber, Tajani è il leader che può difendere al meglio gli interessi italiani in Europa, grazie anche al supporto del Ppe, la più grande famiglia politica europea. Il successo di Forza Italia, per Weber, non si ferma: "L'Italia è chiaramente orientata al centro-destra, e sotto la guida di Tajani siamo sulla strada giusta. Vinciamo".

Infine, Weber ha gettato uno sguardo sulla situazione politica tedesca, sottolineando la debolezza del governo Scholz e prevedendo che Friedrich Merz, leader della Cdu, sarà il prossimo cancelliere. Guardando oltre l’Europa, ha giudicato la campagna presidenziale americana come "estremamente polarizzata", rimarcando l'importanza di mantenere l'alleanza transatlantica, soprattutto per affrontare le sfide con Cina e Russia. Tuttavia, ha lanciato un monito: l'Europa deve assumersi maggiori responsabilità, specialmente in materia di difesa, rafforzando la propria autonomia e capacità di azione.