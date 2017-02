Voto, Berlusconi vuole aspettare la sentenza di Strasburgo

Sentenza di Strasburgo, Berlusconi spera in un verdetto prima del voto

Prima di Natale il governo italiano ha depositato alla Corte di Strasburgo le sue osservazioni circa il ricorso presentato da Silvio Berlusconi per chiedere l'annullamento degli effetti della Legge Severino che gli impedisce di ricandidarsi alle elezioni. L'iter giudiziario é lungo, ma il Cavaliere spera che si arrivi ad una sentenza entro la fine dell'anno e per questo spinge perché non si vada a votare che nel 2018.

In attesa della sentenza della Corte di Strasburgo

Berlusconi lo ha detto in piú di una occasione. Se la Corte europea dei diritti dell'uomo (che é una istituzione internazionale che nulla ha a che fare con l'Unione europea) dovesse bocciare la Legge Severino e rendere il Cavaliere nuovamente candidabile, il fondatore di Forza Italia si ripresenterebbe agli elettori. Anche perché il Centrodestra vive un periodo di crisi e di mancanza di leadership. L'unico ad avere consenso diretto é Matteo Salvini che tuttavia é troppo polarizzante per poter diventare il leader del Centrodestra. Il Nuovo centrodestra é ai minimi e Berlusconi sa di avere ancora molte carte da giocare.

Tempi lunghi per una sentenza

E cosí il Cavaliere attende paziente che i giudici a Strasburgo prendano una decisione. Ma non nasconde il suo malumore. "La sentenza europea non riguarda un qualunque cittadino europeo, che comunque avrebbe diritto a ottenere giustizia in tempi accettabili. Dalla sentenza dipende non solo il giudizio sulla storia italiana degli ultimi anni, ma anche il futuro della democrazia in un importante paese europeo come il nostro. Per questo i tempi della sentenza devono tener conto delle prossime scadenze elettorali", ha dichiarato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, in un colloquio con il Fatto Quotidiano.