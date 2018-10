L'anello di Meghan in versione rock

Volete un anello come quello di Meghan Markle, la duchessa del Sussex? Brillante centrale e due pietre più piccole ai lati? Ve lo proponiamo in versione più glamour, ma soprattutto al costo di duecento euro. E in versione più glamour: in topazio, diamante di sintesi, citrino, spinello, con un bssorilievo di foglioline d’argento che si inerpicano verso le pietre. A creare l’anello simile a quello di Meghan è un’azienda toscana, di Carrara, Quinto Ego. Una delle prime realtà artigiane a ossidare l’argento, artefice di classici della gioielleria rivisitati con anima gotica. La capacità di rendere glamour di grandi classici viene dall’incrocio fra un gioielliere puro, Nicola Bastreri e un ragazzo dall’anima rock, Matteo Squassoni. Così nascono trilogy cool, fedi simili alla Corona Ferrea, solitari rock in versione mini, medium e maxi. L’anello come quello di Meghan si chiama Golden Bridge ed è realizzato secondo i dettami dell’artigianato italiano: lavorazioni come la tecnica a bulino, l’incassatura a mano, l’ossidazione fatta ad arte. . Gioielli, a tutti gli effetti, glamour e…accessibili.