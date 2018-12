Le lanterne di cera e tessuto: un nuovo oggetto d'arredo

Le lanterne magiche di cera e tessuto by Laternis

Immaginate una lanterna ma fatta di cera. Rivestita di tessuti meravigliosi che lasciano filtrare la luce e con un’essenza profumata all’interno. In una dimensione che può variare dai dieci centimetri ai due metri, diventando un vero e proprio oggetto di design dotato di estetica e funzione. L’idea nasce da una giovane diplomata alla scuola d’arte e di moda di Cantù, Sara Sollazzo, che ha infuso uno spirito nuovo al concetto consueto di lanterna. I cubi e i parallelepipedi di cera sono realizzati da una delle poche aziende artigianali rimaste in Italia, capace di fare gettate di materia purissima, senza paraffina, rifinita manualmente. A creare la magia sono i tessuti, che parlano ora di oriente, ora di superfici di matrice antica, assumono connotati contemporanei, retro, liberty, concettuali, a seconda della loro anima. Ma non di sola stoffa si ammantano le lanterne di Sara: ferro, ceramica, ottone, persino gioielli, vari sono i complementi che realizzano la suggestione di insieme. Allo studio, pattern tratti da sezioni di fibre, di pietre, di sali e di legni, con le loro geometrie poliedriche e i loro colori quasi digitali eppure profondamente naturali. La profumazione delle candele infonde all’ambiente circostante un’allure di bellezza tangibile, “respirabile”.E mentre le prime lanterne contemporanee prendono vita in più parti d’Italia, Sara pensa all’upgrade delle sue creature con piccoli mosaici di ceramica. Con il sapore eterno e grezzo del legno. Per illuminare, sognare, profumare!

www.laternis.com