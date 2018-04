Ci aspettano giorni e giorni di franceschini, emilini, renzini...

E adesso come faremo a sopravvivere a giorni e giorni di cuperli, franceschini, emilini, orlandini, renzini, con le loro comparsate e cumparsite del vedo non vedo, vado non vado con contorno di ottiemezzi, travaglini, mielini, fusini e severgnini e corredo di dibbbattiti, paginate, maratone e talk?