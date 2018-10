Def e giornaloni, teniamo i fatti separati dai tormentoni

Ha vinto Di Maio... Macché, ha vinto Salvini... Ma no, è stato un pareggio... Giornaloni e giornalisti-retroscenisti da talk show, spiazzati rispetto alle loro fosche e devastanti previsioni delle settimane e dei giorni scorsi dall’accordo politico intervenuto con puntualità e senza sceneggiate sul Def e presi in contropiede dall’equilibrio raggiunto tra i due azionisti del governo Lega-Cinquestelle, trasformano un argomento serissimo come la manovra finanziaria in una sorta di derby calcistico.

E la politica diventa happening quotidiano, rumor e pettegolezzo che passando di bocca in bocca da incontrollato “pare che” e “si dice” assurge a fatto e certezza da mettere nero su bianco.

Ha vinto l’Italia, amici miei, molto semplicemente. Nella sua capacità di concepire una strategia originale e perseguirla con coerenza, nonostante le Cassandre e i rosiconi. Ha vinto il premier Conte, che ha mostrato come il governo del Cambiamento guidato con saggezza e competenza da civilista, ha idee e pensiero laterale, coraggio, dignità e orgoglio. E nei passaggi decisivi c’è.



Denigratori e vedovi dell’Antico regime si mettano l’anima in pace: hanno tentato di uccidere il nuovo governo nella culla ma non gli è riuscito.

E ora se ne facciano una ragione.

Sperando che si torni a giornali rigorosi e che non spargano fumo da spread.

Capaci insomma di tenere i fatti separati dai tormentoni.