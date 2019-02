Dopo le elezioni sarde: Di Maio e Salvini, basta con liti, meline e rinvii

Dal voto in Sardegna un monito per Luigi Di Maio e Matteo Salvini, i due partner del governo guidato da Giuseppe Conte. Va bene competere tra partner, ma se la competizione si traduce in quotidiane dita negli occhi e conseguente paralisi operativa dell’attività di governo, il consenso degli elettori evapora e viene meno.

Finita la luna di miele, consumato lo strappo della svolta e dell’inserimento al vertice dello Stato di facce nuove e forze fresche portatrici di discontinuità a discapito della vecchia casta, ora il sentiment popolare post-ideologico cambia velocemente e pragmaticamente.

Non ci sono più deleghe in bianco, niente pasti gratis per nessuno. Le scelte degli elettori, sempre più volatili, si basano sui risultati concreti e non sulle appartenenze fideistiche né sulle sovraesposizioni mediatiche. Il voto bisogna conquistarselo con la capacità di lettura e di interpretazione dei bisogni della società, con la serietà e la pregnanza dei programmi, con la capacità di realizzarli nel giusto timing, attraverso uomini credibili, onesti e competenti.

Si impone dunque a grillini e leghisti un cambio di passo. O riescono davvero a integrarsi in una joint venture operativa efficace, sobria e sinergica, oppure questo governo del Cambiamento esaurirà rapidamente il suo carisma e il suo compito.

Facciano chiarezza tra di loro, i due partner. Precisino quel che devono precisare in termini di governance e di potere interno, ridimensionino le differenze ed esaltino i fattori condivisi e che uniscono. E si mettano al lavoro pancia a terra, senza meline e senza rinvii, all'insegna dell’andreottiano: “Meglio tirare a campare che tirare le cuoia”.

L’andreottismo come categoria dello spirito gli italiani l’hanno gettato alle ortiche.

In Di Maio e in Salvini gli elettori hanno premiato la freschezza intellettuale e politica e il coraggio della diversità.

Il Paese col più alto debito pubblico in Europa, la più alta pressione fiscale (e la più alta evasione), la più bassa produttività, il più alto tasso di disoccupazione, specie giovanile, il più basso tasso di crescita, eccetera eccetera il 4 marzo ha scelto di premiare il Cambiamento. Di Maio e Salvini siano coerenti e conseguenti.

Dalla Sardegna il Paese ha mandato un avviso di sfratto laico e molto forte. Niente meline e furbate da vecchia politica, sennò tutti a casa. Accà nisciun è fess.