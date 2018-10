Lo spread sale e “loro” godono come ricci

Lo spread sale e i vedovi dell’Antico Regime e delle sue prebende e gozzoviglie, annidati nel clero politico-giornalistico romano, godono come ricci.



Come argomento clou usano quello di mostrarsi e definirsi costernati per le conseguenze sui risparmi degli italiani di cui si dicono portavoce e latori.

In realtà con il loro terrorismo lo determinano questo scenario fosco che desideravano da mesi, per inzupparci la penna con voluttà e poter dire: visto? Ve l’avevamo detto, il governo pentaleghista è la causa di tutti i mali dell’Italia ed è inadatto a governare. E l’avevamo detto e scritto...



Silenti in tutti questi anni davanti a sforamenti e licenziosità Def dei governi loro amici, distratti su altre nazioni europee del tutto strafottenti rispetto al dogma dei parametri inventati a Bruxelles, i vedovi dei patti delle crostate e dei nazareni si accaniscono tutti i giorni e senza esclusione di colpi, con saccenteria e stupore da signora mia, per denigrare e delegittimare il governo in carica. E ogni argomento è buono, dalla preside di Lodi al sindaco di Riace.

Come hanno fatto, ad esempio, quando Matteo Salvini ha preso di petto la questione dell’immigrazione incontrollata che negli anni scorsi, grazie agli accordi europei dei nostri governi di sinistra, ha ridotto l’Italia al campo profughi d’Europa, descrivendo il leader leghista e ministro dell’Interno come un fascista troglodita da far fuori, mentre aveva solo intercettato e interpretato con coerenza e coraggio una legittima domanda di legalità e sicurezza da parte degli italiani esasperati.



E ogni volta che si può colpiscono qualsiasi innovazione dell’azione di governo che si discosti da quella dei loro amici dell’Antico Regime, mandati a casa dagli italiani dopo i disastri per i quali ancora paghiamo.



Godono come ricci e cavalcano tutto, perfino il signor Moscovici, politico con un grande futuro dietro le spalle arrivato a darci bacchettate dalla Francia di quel ceffo di Sarkozy (responsabile del mostruoso e colonialista attacco alla Libia) ieri e oggi del signorino delle banche Macron, quello che butta fuori gli immigrati da casa sua facendoceli scaricare dalla sua gendarmerie sulle nostre montagne nottetempo e nascostamente, come rifiuti speciali in discarica abusiva.



E a Moscovici, venuto in Italia ufficialmente come arbitro europeo a portarci l’epistola prefabbricata della bocciatura del Def, in realtà spesosi anche in un tour elettorale personale (ornai si è aperta la campagna per le elezioni europee di maggio) gli si consente spudoratamente, nell’intervista che Corrado Formigli gli ha fatto col cappello in mano, di minacciare politicamente il nostro governo con parole tutt’altro che tecniche e da commissario super partes: non si illudano Salvini e Di Maio di liberarsi di me col voto di maggio, resterò in carica fino a novembre prossimo e quindi mi occuperò di loro e del loro Def anche l’anno prossimo.

Elegante e raffinato, monsieur... merci beaucoup.



Godono come ricci, ma... ora che hanno fatto di tutto per dileggiare, screditare, sputtanare, delegittimare questo governo, i vedovi in servizio denigratorio permanente effettivo cominciano a capire che però non c’è un ‘alternativa politica praticabile.



E fiutano che la caduta di questo governo porta davvero l’Italia nel burrone del vuoto governativo e della crisi di sistema. Capiscono che la solita, accomodante soluzione golpista (ma per loro che i governi abbiano l’appoggio popolare dei voti o non abbiano alcuna legittimazione fa lo stesso) del governo tecnico ad uso del Quirinale è già stata esperita da Mattarella pochi mesi fa con l’algido Cottarelli che portava il trolley come Monti il loden ma fu bocciata anche dal partito su cui Mattarella faceva affidamento, quel Pd punito ed estromesso dagli italiani e messosi fuori per afasia dalla vita politica.



Godono come ricci i nostri chierici vaganti per talk show vedovi dell’Antico Regime ma... ma c’è una novità: non danno l’affondo finale, non premono il grilletto. Perché a loro in realtà, del tutto a digiuno di finanza e mestieranti della retorica economicista e finto patriottica, non interessano le sorti dell’Italia, e men che meno quelle degli italiani e dei loro risparmi. A loro interessa lo show, il loro talk show quotidiano che must go on.

Della serie : “ci vediamo dalla Lilli stasera?”.



Ora il casus belli della lite innescata da Di Maio sulla pace fiscale, che in realtà serve proprio per pagarsi il reddito di cittadinanza ma non dev’essere un condono penale (e come si fa?) è serio. Le accuse e i sospetti di Di Maio verso la Lega sono pesanti e denotano nervosismo, insicurezza e inesperienza nel pur bravo leader grillino, ossessionato dal fuoco amico proveniente dalla sua base eccitata dai Fico e dai Di Battista e preoccupato di perdere il consenso.

Ma il saggio premier Conte, bravo giurista e uomo di mediazione, ci ha messo una pezza mostrandosi saggio e competente (mentre lo avevano descritto come un parvenu senza arte né parte, usurpatore di titoli e taroccatore di curricula) convocando d’imperio e nonostante il no di Matteo Salvini un consiglio dei ministri per dirimere la querelle. E Salvini ha rinfoderato la spada e accettato di scendere a Roma, per chiudere l’incidente.



Non c’è’ trippa per gatti, amici vagantes, fatevene una ragione.

Nell’interesse dell’Italia dobbiamo augurarci che l’incidente del condono venga superato e che nel difficile equilibrio di coalizione cementato da un contratto tra forze intrinsecamente e strutturalmente diverse come i grillini e i leghisti si riesca a far prevalere, con esercizio diuturno della pazienza e della lungimiranza, le ragioni complesse e spinose dello stare insieme rispetto a quelle sempre dietro l’angolo, della diversità, della divisione, dello sfascio e delle dita negli occhi. Sono giovani...



Il governo Conte ha i numeri in Parlamento e l’appoggio popolare per introdurre davvero quel Cambiamento auspicato col voto del 4 marzo da milioni di Italiani, stufi di una Casta che ha prosciugato in ogni rivolo le casse dello Stato ed esasperati da un’Europa che con la logica dell’austerità ci ha messi in ginocchio riducendoci a fanalino di coda di tutte le economie europee.

Ci vuole austerità certo e rispetto delle regole comuni (ma i trattati vanno rivisti e aggiornati), ma, di più, ci vogliono la crescita e lo sviluppo, se si vuol dare una chance a tanti disoccupati, giovani senza futuro, famiglie, disperate, messe sul lastrico dalla crisi dei subprime di lorsignori.



L’Italia ha già manifestato, premiando nelle urne Cinquestelle e Lega e punendo Pd e Forza Italia, di voler voltare pagina e volersi riappropriare del proprio destino e della propria sovranità.

Lorsignori, chierici e mandarini di Roma e di Bruxelles e Strasburgo, ne prendano atto e se ne facciano una ragione.

Perché il popolo, quando vota, merita rispetto.