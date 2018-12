Piazza di destra alla Lega, rossa e verde al M5S. Povero Pd, dove si infila?

Se la Lega presidia la Piazza di centro-destra con la felpa della polizia e il Movimento Cinquestelle presidia la Piazza di sinistra e ambientalista con il no al Tav, mi spieghi come può infilarsi e posizionarsi il povero Pd sul mercato del marketing politico!? Più che uno Zingaretti mi sa che qui ci vuole una zingara, per leggere nelle carte e nella sfera di cristallo e sperare di poter scrutare utilmente l’orizzonte.