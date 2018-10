Salvini matador/ Da Trento e Bolzano un ottimo viatico per il Cambiamento

Matteo Salvini Matador... E la Lega, con il successo di Bolzano e Trento estende la sua supremazia sul Nord Italia conquistando consensi e annettendosi pezzi di territorio dove finora era pressoché irrilevante.

La partecipazione coraggiosa al governo del Cambiamento consolida la Lega come partito nazionale e premia il coraggio controcorrente del giovane leader e la sua linea politica del buonsenso, della coerenza e della determinazione.



Continua la luna di miele degli azzurri con gli italiani, anche in una settimana di turbolenza finanziaria e di polemiche interne alla coalizione del governo Conte.



Continua la crescita dei sovranisti e populisti, come li chiamano i giornaloni scomunicandoli e cercando di frenarne invano la crescita (e si fanno del male, perdendo lettori e credibilità).

Non era dunque un incidente di percorso emotivo il voto del 4 marzo, come sperano i vedovi del clero politico giornalistico dell’Ancien Regime. Gli italiani hanno chiesto il Cambiamento e non mancano occasione per confermare la domanda di svolta e la positività di una leadership.



Si apre una settimana difficile per il governo nel confronto con i parrucconi e i mandarini dell’Unione Europea e con i signori falso autorevoli delle agenzie di rating.



Non si illudano, l’Italia s’è desta nella ricerca della sua sovranità e della sua autonomia. E i traballanti mandarini di Bruxelles alla Moscovici e alla Juncker, che pensano di farsi la campagna elettorale per le prossime elezioni europee a nostre spese, troveranno pane per i loro denti.



Da Bolzano e da Trento arriva, attraverso il successo di Salvini e della Lega, un ottimo viatico per resistere, resistere, resistere.