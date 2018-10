Sicurezza, Genova, Def:il triplete di Conte e le pive nel sacco dei giornaloni

La firma di Mattarella al decreto Salvini sulla sicurezza e l’immigrazione; la nomina del commissario per Genova, l’invio del Def in Parlamento con lo spread che ha smesso di correre... Il governo del Cambiamento fa triplete e porta a casa tre chiodi in parete nel suo percorso in salita verso la legittimazione alla guida del Paese, contro le quotidiane manovre destabilizzanti dei nostalgici dell’Antico Regime e dei vedovi del Potere in crisi d’astinenza, con relativo codazzo di giornalisti e opinionisti da talk show.

Prosegue l’immissione in dosi massive di sana disruption nel Sistema (come lo chiamavamo una volta noi giornalisti “de sinistra”), coi gialloverdi che portano discontinuità e scompiglio tra le fila scomposte ma gajarde e tutt’altro che in disarmo dei detentori.

Come nel processo dialettico di hegeliana memoria, la partnership governativa Cinquestelle-Lega, che non è un’alleanza politica organica né una fusione per incorporazione bensì una complessa joint-venture costruita su un programma condiviso, procede per inevitabili confronti tra una tesi e un’antitesi, che danno poi luogo a una sintesi, rappresentata da un saggio e navigato avvocato civilista, esperto di diritto societario.

I media del mainstream o non capiscono o sono in malafede e tendono a ingigantire ogni più piccola divergenza, con titoloni e retroscena pilotati. Ma poi devono fare marcia indietro con le pive nel sacco.

Mentre i lettori, che poi sono gli elettori italiani e stanno al 60 per cento col governo, ormai capiscono il loro gioco sporco e smettono di credere ai giornali e ai telegiornali, sopprimendoli nella loro dieta mediatica.