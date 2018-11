La presenza scenica: come può cambiare l’approccio al canto

Per presenza scenica s’intende come un artista si pone sul palco: il look, la gestualità e come riesce a riempire la scena.

Il pubblico va conquistato, l’artista deve possedere un grande potere di comunicazione, deve fare buon uso dei propri mezzi di espressione, deve esserci uno scambio tra il pubblico e artista.

Una delle prime domande che il cantante deve porsi prima di parlare di presenza scenica è perché vuole stare sul palco.

Le motivazioni sono molteplici.Quelle principali: la più frequente è quella di volersi mettere in mostra, cioè far vedere quanto si è bravi e quanto si è abili nell’arte del canto; non è una motivazione insana.L’ego deve essere sempre alimentato.Altre motivazioni possono essere: quella di riuscire ad emozionare, di avvolgere, di abbracciare e rendere vivo il pubblico o poter attraverso il canto comunicare ad altri un proprio vissuto; sentire la necessità di poter esprimere i propri sentimenti e le proprie cose sotto forma di musica.

La presenza scenica si può acquisire attraverso esercizi mirati; dovrebbe andare di pari posso con la formazione vocale e messa in pratica il prima possibile sul palco, per sbloccare le paure che possono compromettere una buona performance, quindi tutto l'insieme che può rendere accattivante l'esibizione in maniera visiva e non solo uditiva.

Come esercitarsi per migliorare la presenza scenica?

È bene acquisire un buon rapporto con il proprio corpo, lavorando in primis sulle inibizioni e tutto ciò che blocca la naturale espressività.Il gesto e il movimento non sono altro che la naturale estensione della voce e delle emozioni che il brano suscita. Riuscire a muoversi in modo spontaneo e non costruito sarà la vera conquista.