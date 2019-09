Due secoli di storia ma abbandonato. L'antico Cimitero di Pitelli

La Spezia - Oltre duecento anni di storia da raccontare ma abbandonato a se stesso da troppo tempo, sono i fotoamatori Daniel Santucci e Davide Pardini del progetto fotografico "I tre obsoleti" a far luce su questo luogo, un tempo meta di fedeli che andavano a trovare i propri cari sepolti al suo interno.

Questo camposanto si trova a Pitelli, nella provincia Spezzina, e rimane nascosto dalla vegetazione che sta letteralmente divorando questo complesso circondato da alte mura in pietra.

Daniel Santucci spiega: "è un vero peccato che questo luogo sia abbandonato a se stesso. Un dolore per tutta la comunità ma anche per l'Italia stessa che molte volte, non valorizzano questi 'cimeli' ma bensì, preferiscono nasconderli perché argomentazioni scomode politiche. Fortunatamente non sempre è così, noi abbiamo lavorato con moltissimi enti pubblici che nonostante avessero in proprietà immobili abbandonati hanno comunque voluto la loro valorizzazione, ed è ciò che tutti dovrebbero fare. In Italia abbiamo milioni di pezzi culturali e artistici abbandonati che, se valorizzati, porterebbero un grande turismo da tutto il mondo".

L'antico cimitero di Pitelli venne edificato a cavallo tra il 1700 e il 1800, ma il suo definitivo abbandono avvenne più di 20 anni fa.

Nel 2013 il cimitero venne ripulito dal Comune di Pitelli con progetti di riqualificazione e di risfruttare l'area come cimitero per animali, ma nonostante ciò questo luogo rimane inghiottito dai rovi e dal degrado.