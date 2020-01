I TRE OBSOLETI: Anche all'estero numeri importanti

Il progetto di documentazione dei Luoghi Abbandonati di Daniel Santucci e Davide Pardini chiamato "I tre obsoleti" (guarda il sito) spopola anche nei paesi stranieri come l'America.

Lo comunicano tramite la propria Pagina Facebook dove ringraziano il pubblico olandese, russo, francese, spagnolo e altri.

Di seguito il post integrale:

"Siamo felici di aver appreso dei risultati molto interessanti sul nostro progetto!Visualizzazioni molto importanti vengono anche da paesi stranieri come: Francia, Paesi Bassi, Russia, Spagna, America e Germania.A seguire anche: Romania, Canada, Ucraina a Albania.Grazie di cuore! <3

We are happy to have learned very interesting results on our project!Very important views also come from foreign countries such as: France, the Netherlands, Russia, Spain and Germany.Following also: Romania, Canada, Ukraine in Albania.Thank you so much!"

Daniel Santucci: "Grazie per averci contattato. Avevamo gia notato queste statistiche fuori Italia e pertanto ci sentivamo in dovere di ringraziare anche il popolo straniero che sono affascinati dalle bellezze del nostro paese. [] Siamo molto soddisfatti per questi risultati e tra l'altro, recentemente, siamo stati contattati dai Paesi Bassi per documentare un loro piccolo cimitero abbandonato. A breve vi aggiorneremo"