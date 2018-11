La Chiesa degli Olandesi riaprirà al pubblico per una mostra

Dopo la Chiesa della Via Crucis di Vicopisano, chiusa al pubblico da anni ma riaperta grazie ad una mostra collettiva svolta il 19 e il 20 maggio 2018 per l'evento "Una volta la Chiesa della Via Crucis" (leggi qui), organizzata dai fotoamatori 'I TRE OBSOLETI', anche la bella Chiesa degli Olandesi a Livorno riaprirà al pubblico per due giorni .

L'evento si svolgerà nella stessa chiesa sabato 17 e domenica 18 novembre 2018 per una mostra collettiva di fotografia de 'I TRE OBSOLETI' - Daniel Santucci (fondatore del blog) e Davide Pardini - in collaborazione con 'Posti Abbandonati Italia' - Daria B. -

La rara apertura della Chiesa degli Olandesi avrà il nome "La Livorno abbandonata e la rinascita della Chiesa degli Olandesi". Ospiterà le immagini dei fotoamatori sugli edifici abbandonati nel livornese e una serie di scatti che ritraggono alcuni particolari della Chiesa degli Olandesi.



PROGRAMMA:

INAUGURAZIONE: Sabato 17 Novembre ore 16.00. Apertura fino alle ore 20

Nel corso della serata interverranno i fotografi DARIA B. & I TRE OBSOLETI raccontandoci della mostra, di cosa è l’urbex, della storia degli edifici abbandonati oggetto della mostra e dei loro progetti personali attivi ai fini di tutelare il patrimonio locale e nazionale. Intervento dei membri della Congregazione della Chiesa degli Olandesi per spiegare ai visitatori il loro stupendo lavoro di recupero di questo edificio di grandissimo pregio storico nel cuore di Livorno

GRAN FINALE: Domenica 18 Novembre 2018 dalle ore 11.00 alle ore 18.00

ASTA DI BENEFICENZA alle ORE 17.00

per il reperimento di fondi per il restauro della Chiesa degli Olandesi.

Le opere esposte di DARIA B. verranno messe all’ asta e ne sarà possibile

l’acquisto in loco e la metà del ricavato andrà a coprire i lavori più impellenti di restauro della Chiesa. Acquista un “pezzo” della Collezione

“ Livorno Abbandonata” e contribuisci alla rinascita di un grande pezzo di storia livornese

INGRESSO GRATUITO

Per essere sempre aggiornati con l'evento seguite questo LINK FACEBOOK

Contatti di I Tre Obsoleti (Daniel Santucci & Davide Pardini):

www.itreobsoleti.it // instagram: @itreobsoleti // facebook: I tre obsoleti

Contatti di Daria B:

www.postiabbandonati.it // instagram: @urbex_daria_b // facebook: Posti Abbandonati Ita[...]

