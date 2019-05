Come orientarsi nel codice della crisi e dell'insolvenza

LA TRAPPOLA DELLA “SEMPLIFICATA”

La contabilità semplificata è una trappola se l’azienda fallisce

Il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l’esonero di tenuta dei libri e delle scritture contabili previsto dall’art. 2214 cod. civ..

Gli imprenditori individuali o i soci di società di persone devono sapere che, qualora abbiano adottato la “contabilità semplificata”, ove sopravvenisse un fallimento, si troverebbero in situazioni preoccupanti assai. Cosa fare: parlarne con il proprio consulente.

In alternativa, i gentili lettori possono inviare al mio indirizzo o a quello dell’Associazione culturale “per saperne di più”, che mi onoro di presiedere, i propri interrogativi e saremo lieti dissiparne i dubbi nei limiti delle nostre conoscenze.

Entrando nello specifico -

Soggetti NON fallibili

L’art. 1 del R. D. 16/03/42 nr. 267 (L. F. - Legge fallimentare), all’art. 1 individua i soggetti che sono assoggettabili al fallimento e al concordato preventivo.

“Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività' commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;

c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

L’Art. 2 del D. Lgs nr. 14/19 (codice della crisi e dell’insolvenza) all’art. 2 lett. d) (impresa minore), ancorché in forma diversa, riconferma gli stessi parametri.

(il nuovo codice ha variato i termini “fallimento e fallito in liquidazione giudiziale e debitore soggetto alla liquidazione giudiziale”).

Soggetti in contabilità semplificata

L’art. 18 comma 1 del DPR 600/73 dispone, tra l’altro, che le imprese commerciali qualora i ricavi dell’attività ordinaria, conseguiti in un anno intero, non abbiano superato l'ammontare di 700.000 euro sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili previste dalla contabilità ordinaria.

La semplificazione consiste nel fatto che questo tipo di contabilità contempla le sole operazioni reddituali, sebbene con il principio di cassa, avendo come unico fine la determinazione del reddito imponibile ai fini della tassazione di legge. Nemmeno una delle movimentazioni finanziarie è rilevabile da questo tipo di contabilità.

Sfugge a molti che il medesimo 1° comma contiene al suo interno la seguente precisazione: “Salvo gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto.”

Analizzando pedissequamente l’espressione si comprende, in modo lapalissiano, che la “contabilità semplificata” ha valenza esclusivamente ai fini fiscali, mentre l’obbligo delle scritture contabili previste dalle citate disposizioni diverse (art. 2214 cod. civ.) restano in capo ai destinatari di tali obblighi (per il caso in esame ditte individuali e società di persone).

"Art. 2214 (Libri obbligatori e altre scritture contabili). “L'imprenditore che esercita una attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari. Deve, altresì, tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori".

LA TRAPPOLA DELLA SEMPLIFICATA

Orbene, cosa accade in ipotesi di “fallimento” (o dal 16 agosto 2020 di “liquidazione giudiziale”) all’imprenditore che ha adottato la contabilità semplifica, legittimato dal legislatore fiscale, ma che non rientra nei parametri dettati dalla L. F. (o dal codice della crisi e dell’insolvenza) innanzi indicati per essere considerato piccolo imprenditore (oggi) e impresa minore (dall’anno prossimo)?

In primis, vi è il problema di dimostrare la “NON FALLIBILITA”, ove esista. In secundis, come sopra evidenziato, l’obbligo previsto dall’art. 2214 del cod. civ. va rispettato, quindi presso la cancelleria del Tribunale fallimentare devono essere depositate le scritture contabili previste da tale disposizione.

Le conseguenze

Come si regolano i Giudici in caso di fallimento quando accertano il mancato rispetto degli obblighi previsti dall’art. 2214 c.c.?

La risposta è secca: “condanna per bancarotta documentale”.

Ordinanza Cassazione nr. 25188 del 24/10/17;

Sentenze Cassazione nr. 55030 del 26/09/16;

Sentenze Cassazione nr. 522 del 19/02/14;

Sentenze Cassazione nr. 17281 del 23/07/10.

La bancarotta documentale non è una ipotesi a se stante di bancarotta, ma viene attratta nella sfera della “bancarotta fraudolenta” e la motivazione consiste nel fatto che “la condotta omissiva delle scritture contabili risulta coeva al formarsi e all’aggravarsi delle ragioni del dissesto e pertanto non è possibile derubricare la bancarotta documentale da fraudolenta a semplice.”

Vi esterno una confidenza – nella mia qualità di advisor, non mi è stato possibile completare l’elaborazione e la consequenziale presentazione in Tribunale di un piano di concordato in quanto il debitore, ancorché rientrante tra i soggetti fallibili, non avendo adottato la contabilità ordinaria ma esclusivamente quella semplificata, non ha potuto ricostruire la esatta situazione debitoria ed è fallito miseramente. L’aspetto curioso consiste nel fatto che lui fosse convinto di essere in regola. Conclusione: è stato condannato per bancarotta documentale.

In un prossimo articolo sarà trattato il tema dei soggetti in contabilità semplificata e gli obblighi stabiliti dal “codice della crisi e dell’insolvenza” relativamente agli “allerta” e agli indici pre-crisi.

Potete inviare i Vostri quesiti a: angelo@andriuloweb.it oppure all’Associazione culturale “per saperne di più”: info@persapernedipiu.it