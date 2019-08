Avere fiducia in se stessi: come farcela in 5 passi

E' fondamentale avere fiducia in se stessi. Per due semplici motivi:

1) Se tu non hai fiducia in te stesso, nessuno potrà averla al posto tuo. Perché siamo noi a comunicare agli altri come devono trattarci. Gli altri ci rispecchiano: se noi non abbiamo fiducia in noi stessi, e lo trasmettiamo, come potranno averla loro in noi?

2) Non puoi elevarti sopra il tuo livello di autostima. Puoi avere successo a seconda di quanto tu ti stimi, cioè a seconda di quanto hai fiducia in te stesso. Esistono persone che non hanno successo pur credendo in se stesse; ma non esistono persone che hanno successo non credendo in se stesse!



Strategie pratiche per accrescere fiducia e autostima



Ecco cinque passi che aiutano ad avere fiducia in se stessi. Sono alcuni tra i punti che tocco nei miei corsi di autostima e nel mio coaching motivazionale per persone che vogliono acquistare, o riacquistare, fiducia in se stessi.



1) Mantieni le promesse

Se qualcuno ti promette qualcosa ma poi non la mantiene, perdi fiducia in lui.

Funziona allo stesso modo con te stesso: se ti riprometti di fare qualcosa, ma poi non la fai, perdi fiducia in te stesso. Quindi prenditi degli impegni e portali a compimento, costi quel che costi!



2) Poniti obiettivi motivanti

Creiamo fiducia e autostima raggiungendo i nostri obiettivi. Mentre le perdiamo se non li raggiungiamo. Proprio per questo è così importante porsi piccoli obiettivi tutti i giorni. Obiettivi facilmente raggiungibili, e nel contempo motivanti. Raggiungendoli, potrai esultare: Evviva, ce l'ho fatta!



3) Accetta le sfide

Le sfide servono a farti espandere la zona di agio. Ti fanno crescere. E quindi avere più fiducia in te stesso. Ogni giorno abbiamo delle piccole o grandi sfide da affrontare: non rifuggire, ma accettale. E affrontale con coraggio!

Sia che tu le vinca, sia che tu le perda, avrai comunque vinto. Perchè il solo fatto di accettare le sfide serve ad avere più fiducia in se stessi.



4) Cambia un'abitudine

Siamo figli, e a volte schiavi, delle nostre abitudini. Che diventano riti. E possono trasformarsi in vizi: non mi riferisco solo al bere e al fumare, ma anche al rimandare, al poltrire, al trascurare... Tutti questi comportamenti ci fanno perdere autostima e fiducia in noi stessi. Perché quando vi indugiamo sappiamo benissimo che stiamo cedendo ad una debolezza!

Comincia a cambiare una tua abitudine negativa. Anche piccola. Tieni duro, quando ti viene voglia di assecondarla. E vedrai che, così facendo, avrai più fiducia in te stesso!



5) Controlla il tuo dialogo interiore

Tutti abbiamo una vocina interna che ci parla. E spesso non ci incoraggia, ma ci demolisce. Con frasi come "Non ce la faccio", "Che disastro!", "Ce l'hanno con me"...

Gli psicologi lo chiamano dialogo interiore. In realtà è un monologo: la vocina parla e tu non reagisci. Impara, invece, a trasformare il monologo in dialogo. Rispondi alla vocina distruttiva con frasi costruttive. Ad esempio con mantra come "Sì che ce la faccio", "Ora sistemo tutto", "Sono capace di risolvere la situazione".



Questi sono consigli che aiutano ad avere fiducia in se stessi. L'importante è crederci, e applicarli con costanza!