13 dicembre. Scaricate il quadrato magico di Santa Lucia

Come ci ricorda Wikipedia, il 13 dicembre si festeggia Santa Lucia, nata a Siracusa nel 283, morta a 21 anni durante le persecuzioni di Diocleziano a Siracusa il 13 dicembre 304, martire cristiana. E’ venerata come santa dalla Chiesa cattolica e dalla Chiesa ortodossa.

GARCIA LORCA

Il poeta spagnolo Garcia Lorca ha dedicato a Santa Lucia un poemetto in prosa intitolato Santa Lucia e San Lazzaro, dove parla della Santa e delle impressioni legate soprattutto al simbolo degli occhi.

«Sulla porta lessi questo cartello: locanda Santa Lucia. Santa Lucia era una bella ragazza di Siracusa. La pitturano con due bellissimi occhi di bue su un vassoio. Sopportò il supplizio sotto il consolato di Pascasio, che aveva i baffi di argento e ululava come un cane da guardia.

Come tutti i santi, propose e risolse teoremi deliziosi, di fronte ai quali gli apparecchi di fisica spaccano i loro vetri. Dimostrò sulla pubblica piazza, di fronte alla sorpresa del popolo, che 1000 uomini e 50 paia di buoi non vincono la colombella sfavillante dello Spirito Santo».

UNA PARTICOLARITA' MATEMATICA

Quest’anno la ricorrenza dell’onomastico di Santa Lucia ci offre una curiosa particolarità matematica, materia per la quale la santa sembra fosse particolarmente portata. Si tratta di quello che abbiamo definito il quadrato magico di Santa Lucia.

Che cos’è un quadrato magico? Una tabella quadrata in cui la somma dei numeri presenti in ogni riga, in ogni colonna e in entrambe le diagonali dà sempre lo stesso numero, detto “costante di magia”. Per Santa Lucia questo numero è il 42, il senso della vita, e questo è il quadrato magico che quest’anno dedichiamo alla santa.