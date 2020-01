14 - 16 febbraio. The Boys in the Band al Teatro Nuovo. Regia di Giorgio Bozzo

Da venerdì 14 a domenica 16 febbraio con la regia di Giorgio Bozzo, la traduzione dal testo originale di Costantino della Gherardesca e la produzione di The Singing Family, sarà al Teatro Nuovo di Milano in piazza San Babila un nuovo allestimento di The Boys in the Band, quella che nel 1968 fu la prima commedia a tematica omosessuale scritta per il grande pubblico (stesso cast, ma differente utilizzo dello spazio scenico rispetto a quello che avevamo visto lo scorso giugno nello Spazio Teatro 89).

Il cast

Un cast di attori giovani e di grande talento: Francesco Aricò - Micheal, Gabrio Gentilini - Donald, Ettore Nicoletti - Hank, Federico Antonello - Larry, Angelo di Figlia - Emory, Michael Habibi Ndiaye - Bernard, Samuele Cavallo - Alan, Yuri Pascale Langer - Cowboy, Paolo Garghetino - Harold.

The Boys in the Band, lo spettacolo icona del Movimento LGBT, è stato tradotto e adattato da Costantino della Gherardesca. Regista Giorgio Bozzo, che ha deciso di realizzarne la versione Italiana.

Stonewall

A oltre 50 anni dagli avvenimenti di Stonewall, oggi come allora, è importante difendere e lottare per i diritti della comunità LGBTQ, perché l'amore non fa differenze di sesso o orientamento, l'amore è amore.

Lo Stonewall Inn, un bar gay in Christopher Street nel Greenwich Village di Manhattan, fu lo scenario in cui si svolse una serie di violenti scontri fra gruppi di omosessuali e la polizia a New York. Il primo scontro avvenne la notte del 27 giugno 1969.

The Boys in the Band

The Boys in the Band è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense Mart Crowley, generalmente considerato uno dei testi fondamentali del teatro LGBT. Il dramma ha debuttato a New York nel 1968 ed è rimasto in scena per oltre mille repliche. La nuova traduzione dall'inglese, curata da Costantino della Gherardesca, è apparsa brevemente a Milano allo Spazio Teatro 89 in occasione del Pride Month 2019 ed ha riscosso un successo straordinario.

Giorgio Bozzo, il regista dello spettacolo, ne sottolinea un aspetto significativo: "La fedeltà a un testo meraviglioso e a una storia che ancora oggi non può lasciare indifferenti. È una pièce piena di nevrosi e di umanità." E Costantino della Gherardesca, traduttore della commedia, aggiunge: “I ragazzi di Crowley non fanno nulla per farsi amare, ma non si può non provare per loro empatia”.

Trama

In un appartamento all’altezza della 50th a New York un gruppo di amici omosessuali ha organizzato una festa di compleanno per Harold, che compie 32 anni. Dopo l’arrivo di Michael, il padrone di casa, di Donald e via via degli altri invitati, Larry, Hank, Bernard e Emory, a sorpresa si presenta anche Alan, un vecchio amico dei tempi del college, con una disperata necessità di parlare con lui. Alan rimane coinvolto, suo malgrado, in un crescendo di bevute, screzi, battute pesanti che culminano con l’arrivo di un giovane midnight cowboy – una marchetta assoldata come regalo di compleanno – e infine di Harold, il festeggiato. Ed è proprio quando l’atmosfera si è fatta elettrica che Michael costringe tutti i convenuti a partecipare a un gioco che si rivela brutale per molti di coloro che vi prendono parte. Ma non sarà lui ad essere il vincitore della serata.

Biglietteria

Questa nuova edizione rischia di fare (fortunatamente) il tutto esaurito in pochi giorni. Meglio acquistare i biglietti al più presto. Fra l’altro c’è una promo al 30% di sconto per chi si muove per primo.

Qui il link al botteghino.

TEATRO NUOVO

Piazza S. Babila, 3, 20122 Milano

tel. 02 7600 0086