3A Sport. Execus ottimizza le dinamiche Linkedin e la comunicazione sui social

3A Sport

Azienda leader nella distribuzione, la 3A Sport si misura sul territorio italiano dal 1982. Nata con un’anima Retail, l’azienda corona il consolidamento della sua strategia con il sesto mandato consecutivo Nike. Una storia, quella aziendale, fatta di sviluppo e migliorie, che inizia il suo percorso con dieci punti vendita, cui fanno seguito il primo contratto di reseller, infine l’approdo a distributore ufficiale.

Nike, Hurley, Jordan, Converse

Fabio Antonini CEO della 3A Sport Fabio Antonini CEO della 3A Sport

La filosofia di Nike Inc. diventa, in tempi record, principio fondante della vision aziendale di 3A Sport con un perfetto allineamento sul territorio italiano. Alla distribuzione NIKE seguono quella di Converse e quelle esclusive per NIKE SWIM e per il gruppo Haddad, la multinazionale americana licenziataria mondiale dell’abbigliamento da 0 a 16 anni dei Brand Hurley, Jordan, Converse e Nike.

L'incontro fra 3A Sport ed Execus ha costituito una tappa rilevante nelle strategie di marketing dell'azienda: Execus è una delle tre società al mondo autorizzate Linkedin; aiuta le aziende a potenziare le vendite, ad accelerare il business e a trovare nuovi clienti attraverso Linkedin.

Intervistiamo Michela Imbrunito, VP sales della 3A Sport, unico distributore in Italia del marchio Nike

Quanto sono importanti le vendite on line nel settore sportswear e come si stanno evolvendo?

Michela Imbrunito

"Nike e Converse sono brand leader di mercato nel settore sportswear. Difficile trovare un punto vendita retail che non tratti questi marchi, per cui ci troviamo sicuramente in una situazione molto positiva nel nostro settore. La vendita online è sicuramente aumentata anche in Italia, ma questo non ha impattato la nostra crescita. Diamo molto valore al servizio che offriamo ai nostri clienti, che a loro volta potranno decidere di vendere in un negozio fisico oppure on-line. Investiamo molto sulla nostra piattaforma B2B, e i nostri clienti acquistano quasi il 20% del prodotto direttamente attraverso il nostro portale web".

Quali sono le strategie che 3A attua per essere leader nella distribuzione di importanti marchi pur non vendendo on line?

"Il servizio e la cura del dettaglio sono la nostra migliore strategia. Per noi è importante dare un ottimo servizio ai nostri fornitori così come ai negozianti. Crediamo che ormai non si possa più parlare di on-line e off-line, per cui cerchiamo di riprodurre l’esperienza piacevole dell’incontro di persona presso i nostri spazi fisici anche nel digitale".

Quanto il social selling può essere utile nel vostro settore?

"Come distributori di Nike Inc. la nostra priorità non è trovare nuovi clienti, ma selezionare i migliori e supportarli a seguire la strategia del Brand per rappresentarlo al meglio. Comunicare contenuti interessanti, mantenere ed ampliare le nostre relazioni professionali ci aiuterà sicuramente ad aumentare la percezione del nostro ruolo come distributori".

Execus in questo momento è protagonista di una campagna di crowdfunding sulla piattaforma www.mamacrowd.it - Lei che l'ha già potuto fruire del supporto Execus per potenziare il social selling, che vantaggio ha trovato nella crescita della rete in Linkedin?

"Execus è stato un ottimo supporto per capire le dinamiche di Linkedin, ed applicarle al meglio al nostro settore. Gli strumenti non sono buoni o meno di per sé, l’importante è l’uso che se ne fa. Soprattutto i non nativi digitali non sono sempre attenti nella comunicazione digitale, nel mantenere rete e connessioni nel tempo. Execus è il partner che ti permette di usare al meglio questo strumento".

Ci può dare un feedback sui risultati del social selling finora praticato?

"Anche se non possiamo valutare i nostri risultati con dati di vendita, siamo soddisfatti dei miglioramenti fatti. Il team ha accolto i suggerimenti, il network si è ampliato e crediamo che il percepito del brand 3 A sia in ottima salute. Molti dei nostri clienti non sono attivi su Linkedin, ma molti operatori di settore, gli stessi Brand che rappresentiamo, dirigenti e agenti ci sono e sono attivi. Pubblicare contenuti interessanti e condividere risultati ci permette di entrare regolarmente nelle loro giornate ed essere presenti".

Come vedete il futuro nel vostro settore?

"Non vorremmo sembrare ottimisti a tutti i costi, ma il settore dello Sport e dello Sportswear sono in crescita, i brand di Nike Inc. stanno acquistando quote di mercato e rimangono sempre un passo avanti rispetto ai competitors, per cui le prospettive sono molto buone. Certo cambieranno i giocatori, la selezione è sempre feroce, i consumatori continueranno a cercare i prodotti dei brands che vendiamo, l’importante è che i negozianti sappiano rimanere al passo con i tempi per servire i consumatori di Nike. Noi faremo di tutto per supportarli in questo".