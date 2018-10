5 Vie. "Stanze sospese" porta a San Vittore un'idea di cella riprogettata

Il gruppo di design sociale Stanze sospese presenta a San Vittore una cella completamente riprogettata con colori e arredi pensati per aiutare il detenuto nelle attività quotidiane, nella riabilitazione e nella dignità. Venerdì 12 Ottobre ore 11 - Penitenziario di San Vittore Piazza Filangieri 2, Milano.

Partecipa all’iniziativa del 12 ottobre anche il consigliere e Responsabile Politico di Forza Italia del Municipio 1 Giampaolo Berni Ferretti. Berni Ferretti è da sempre vicino ed in prima linea per sostenere le iniziative dell’Associazione delle 5Vie nella valorizzazione di Milano e del suo tessuto urbano. “Se tutti facessero come le 5Vie e Stanze Sospese”, dice il Berni Ferretti “Milano sarebbe una città più bella da vivere. Sarò con le Associazioni per dimostrare sia l’importanza del suo impegno civico che la vicinanza con gli ultimi, nel carcere di San Vittore, che non devono essere dimenticati ne lasciati soli nel loro percorso di rinserimento, dopo l’espiazione della pena, nella società civile”.

IL PROGETTO DI DESIGN SOCIALE

Il progetto di design sociale Stanze sospese, nato un anno fa per ripensare gli arredi delle camere di pernottamento del carcere di Opera e sostenuto dalla Fondazione Allianz Umanamente, approda entro le mura di San Vittore, dove è stata installata una cella pilota.

Il progetto ha visto come primo momento di visibilità un’installazione promossa da 5VIE art+design per il Fuorisalone 2018 nelle cantine del Siam, dove è stata riprodotta una cella del carcere di Opera e una allestita con i prototipi dei nuovi arredi, realizzati in parte in plastica riciclata e prodotti nelle falegnamerie sociali impegnate nel progetto: il laboratorio Arteticamente di Sacra Famiglia e il Polo formativo Legno Arredo.

Il team di progettazione composto da tutor di comprovata esperienza e giovani designer ha lavorato su due principi fondamentali: sopperire alla mancanza di spazio (si parla di 9 mq. per due persone) e aumentare la flessibilità, con arredi che abbiano ingombri e utilizzi diversi nell’arco della giornata. I giovani designer hanno preso alla lettera la metafora “da rifiuto a risorsa”, progettando un sistema di arredi modulare, resistente e flessibile, per dare dignità al soggiorno di detenzione, favorire l’acquisizione di nuove competenze mediante lavoro, studio, gioco e bricolage e individuare un nuovo cammino, nella legalità. Ecco gli arredi principali.

La barra che sorregge

appendere, appoggiare, archiviare

La prima cosa che si nota entrando in una cella è la mancanza di spazio. Un’infinità di oggetti è stipata sui pochissimi mobili a disposizione. Anche il tavolo, per quanto ridotto, impedisce qualsiasi movimento. Per questo abbiamo pensato a un progetto cha aiutasse ad appendere, appoggiare, archiviare. Nasce, così l’idea di una barra: un sistema aperto che fornisce un aiuto, suggerisce un supporto, ma lascia al singolo la libertà di integrarlo. Un detenuto può aggiungere un manico di scopa o un gancio e ampliare il sistema. Il tavolo stesso può “scomparire”, lasciando liberi i pochi metri a disposizione. Il tutto in uno spazio limitato, uniforme, ordinato, ma personalizzabile.

La sedia faccia a faccia

sedere, studiare, socializzare, svagarsi

In carcere ci si siede sui letti. Gli sgabelli sono usati per appoggiare le proprie cose, non hanno schienali, sedie non ce ne sono. Se uno cucina, l’altro studia in bagno. Sedere è un bisogno primario, soprattutto se tutto il giorno si è costretti negli stessi pochi metri quadri. Questa seggiola nasce per soddisfare quattro attività sedere, studiare, socializzare, svagarsi, inglobando al suo interno un tavolino in cui è incisa mezza scacchiera. Una seduta classica, se inforcata a cavalcioni, apre un nuovo sistema di utilizzo. Il singolo potrà comodamente leggere, mangiare, fare piccoli lavoretti. Se poi due seggiole s'incontrano... la scacchiera si completa e il tavolo favorisce momenti sociali...

Lo scaffale sospeso

contenere, cucinare, conservare

Lo stipetto oggi è l’unico elemento per riporre. Massiccio e ingombrante, sopra il letto o sopra il tavolo toglie aria e respiro. Abbiamo ripensato questo contenitore come uno scaffale aperto, agganciato alla barra.

In verticale, oltre alle sue mensole, ha feritoie in cui inserire ganci e pioli; se posto in orizzontale, assume una nuova funzione, diventando un angolo cottura. Perché si, in cella si cucina e i piatti si lavano in bagno. Con questo arredo, invece, tutto ha il suo posto: piatti, bicchieri, vettovaglie. E un ripiano per cucinare. Addio mensole in carta stagnola e cartone.

Il letto su letto



riposare, riporre, respirare

I letti sono sicuramente l’elemento cardine di una cella e non possono in alcun modo essere ridimensionati. Chi è più “fortunato” ha un letto a castello, che lascia un po’ più libero lo spazio della cella. Ma come molti di noi hanno sperimentato, sotto non ci si può sedere e sopra si è isolati dalla vita sociale. Per non parlare del comodino: non se ne parla, perché non c’è. In questo progetto i piani slittano, lo spazio di risulta diventa spazio di opportunità. Ci si siede senza oppressioni sopra la testa, si guadagnano mensole, spariscono i sacchetti e appaiono i cassetti. Il sistema barra lascia la parete e diventa parte integrante del letto: finalmente, un comodino.

Il design è arricchito dal progetto di color design che sottolinea, con campiture diverse le varie attività: i luoghi per riporre, per riposarsi, o per svolgere attività.

Gli attori dell’iniziativa

Progetto

Idea | Giovanna Giannattasio e Daniele Fiori Tutor | Franco Raggi e Giovanna Giannattasio Design | Erika Baffico, Roberta Di Cosmo, Niccolò Ferrari, Cansu Gocsu, Giulia Menestrina Coordinamento e comunicazione | Susanna Conte e Cristina Gaddoni Allestimento | Clara Angioletti Fotografie | Pietro Fiori, Alessandra Gatto e Marco Pelos Spagno Contributi progettuali | Andrea Lapasini Pandozy Progetto cromatico | Francesca Valan Studio

Fondazione Allianz UMANA MENTE

Allianz UMANA MENTE è la Fondazione del Gruppo Allianz nata nel 2001 per sostenere gli enti del terzo settore attivi nell’ambito socio-assistenziale, per offrire loro un supporto gestionale, operativo e funzionale al raggiungimento degli obiettivi sociali prefissati. Dalla sua nascita, la Fondazione Allianz UMANA MENTE ha aiutato oltre 50 mila persone con differenti situazioni di bisogno, stanziando più di 34 milioni di euro in favore di 214 progetti. A livello internazionale, la Fondazione Allianz UMANA MENTE è il referente per l'Italia dell’Allianz Foundations’ Network, che riunisce tutte le fondazioni del Gruppo Allianz nel mondo.

5VIE Art+Design

5VIE Art+Design è un progetto di marketing territoriale e culturale che ha come obiettivo il rilancio del centro storico di Milano. Attraverso la creazione di una forte brand identity, nuove strategie di comunicazione e organizzazione di eventi sul territorio, 5VIE vuole creare un modello virtuoso di sostenibilità di quartiere, una promozione mirata culturale, sociale, commerciale e turistica. È inoltre uno dei rinomati distretti del Fuorisalone.

Ideaplast

Società leader nella trasformazione di materiali plastici, in grado di fornire servizi completi con garanzie di tempo, costo e qualità, e sviluppare l’intero processo, dall’idea alla produzione del manufatto finito.

Laboratori abilitativi Arteticamente della Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus

La Fondazione Sacra Famiglia Onlus offre servizi accreditati di assistenza e riabilitazione rivolti a persone con disabilità psicofisiche ed anziani non autosufficienti. I laboratori (falegnameria, ceramica, pittura) svolgono attività didattiche per far acquisire competenze mediante il lavoro manuale e migliorare l’autonomia e l’autostima.

Lechler

Chrèon for Decorative è il brand di Lechler dedicato al settore dei prodotti vernicianti per la casa e l’edilizia. Una risposta idonea e completa alle più svariate esigenze di mercato ed alle ultime tendenze cromatiche del settore.

Chrèon risponde in tempo reale alle esigenze di consumatori privati e professionisti del mercato attraverso una gamma di prodotti che privilegia in ogni circostanza standard qualitativi e sistemi di qualità Certiquality

Polo Formativo Legno Arredo – Fondazione ITS Rosario Messina

Fondazione di partecipazione che persegue la formazione professionale e tecnica di giovani alle professioni del settore del legno e arredamento. La Fondazione non persegue fini di lucro.

Revet Recycling

Azienda manifatturiera che gestisce il riciclo delle plastiche miste attraverso l'impianto di produzione dei profili destinati principalmente all'arredo urbano e attraverso l'impianto di produzione di granulo. Le plastiche miste processate derivano da imballaggi post-consumo (plasmix) e da scarti industriali.

SIAM 1838

La Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri (SIAM), ente morale senza scopo di lucro, che opera a Milano da più di 175 anni, si occupa di formazione e promozione di mestieri utili, impegnandosi attivamente ad indirizzare le esigenze del mercato del lavoro e offrendo risposte concrete ai fabbisogni professionali del mondo produttivo, favorendo contestualmente la crescita professionale dei singoli e lo sviluppo tecnologico dell’industria.

Si ringraziano le direzioni delle case di reclusione di Opera, San Vittore, Bollate e ICAM per la fattiva collaborazione.

