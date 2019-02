A Milano la LUM School of Management per i Manager del futuro

SCHOOL OF MANAGEMENT UNIVERSITA’ LUM JEAN MONNET: E’ QUI CHE SI FORMERANNO I MANAGER DEL FUTURO

Con la cerimonia di inaugurazione, il 22 febbraio sono ufficialmente iniziati i corsi per l'anno accademico 2018/2019 della sede milanese della School of Management dell’Università LUM Jean Monnet, presso la prestigiosa sede della settecentesca Villa Clerici.

Alla presenza del Magnifico Rettore Prof. Emanuele Degennaro all'inaugurazione hanno assistito numerose figure influenti del mondo politico, istituzionale, manageriale, imprenditoriale ed accademico: Antonello Garzoni (Preside della Facoltà di Economia), Francesco Albergo (Direttore Operativo della LUM), Massimo Garavaglia (Sottosegretario e Vice Ministro dell’Economia e delle Finanze), Attilio Fontana (Governatore della Regione Lombardia). Gli interventi sono stati moderati da Alessandro Galimberti (Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Regione Lombardia) e si sono conclusi con la riflessione di Francesco Manfredi (Direttore della School of Management LUM Jean Monnet) sul tema delle autonomie.

CORSI E MASTER

La School of Management, LUM Jean Monnet, è presente sul territorio nazionale già da 20 anni offrendo ai propri studenti Corsi e Master di alto livello e di grande successo: “Un’offerta formativa studiata in base alle esigenze del mercato” sono le parole del Prof. Emanuele Degennaro nel suo intervento durante la cerimonia di inaugurazione. La “formazione professionalizzante” dell’università è essenziale per testare con mano il mondo del lavoro e per essere spesa sia nelle aziende private, sia nel settore pubblico. Due prospettive in stretta sinergia tra di loro e con la stessa unità d’intenti: il bene comune.

Favorevole ai principi dell'autonomia, il Rettore ha manifestato come tale opportunità possa costituire un elemento di interesse e di positivo sviluppo anche per le regioni meridionali, richiamando precisi momenti di storia economica che hanno visto il meridione al centro del traino dell' economia dell'intero Paese, non dimenticando naturalmente il principio di valenza meritocratico. La Facoltà si è sviluppata in Puglia, nella sede di Bari, ma il numero in constante crescita di studenti iscritti (il 20% in più ogni anno) ha spinto l’università verso una nuova avventura: “una sede nel fertile territorio milanese” al quale si guarda come un orizzonte di crescita e una grande opportunità di sviluppo.

MILANO

Milano è oggi la città più internazionale d’Italia e, in questo senso, diventa un contesto di estremo interesse per una facoltà che trasferisce agli studenti, da tempo, contenuti spendibili immediatamente nel mondo lavorativo nazionale e internazionale. E’ la patria delle industrie creative (basti pensare alla moda, al design, al Made in Italy), ma anche delle professioni, della tecnologia, delle start-up e dell’innovazione. Portare una sede accademica a Milano significa avvicinare l’alunno alla concretezza del mondo della finanza, dell’impresa e della politica: elementi di spicco del capoluogo lombardo da studiare in confronto (e non in contrasto) con quelli delle altre regioni, in cui sono affrontati in modi diversi.

In quest’ottica la doppia sede Bari-Milano dà un valore aggiunto alla formazione proposta dalla LUM. Milano sembra essere il posto giusto al momento giusto per generare valore e benessere sociale a partire dall’insegnamento accademico passando dal laboratorio di pensiero e dall'attenta osservazione del sistema economico. L’inaugurazione della nuova sede è un esperimento accademico da sud a nord.

Da un lato si deve testare se il territorio lombardo possa arrivare ad equiparare il successo della risposta avuto nel sud, e, come si spera, anche superarla. Dall’altro lato la vera sfida è giocata proprio dal sud, che deve dimostrare le proprie capacità di inserirsi in modo qualitativamente eccellente nel panorama nazionale: “La nuova sede come momento di inclusione importante” sono le parole di Alessandro Galimberti. Una doppia scommessa che l’università si troverà a gestire nei prossimi mesi e anni.

AUTONOMIA

La proposta di autonomia avanzata da alcune regioni italiane è stata presa come riferimento per il dibattito proposto in occasione della cerimonia d’inaugurazione della LUM. Un tema di stampo naturalmente politico giustificato dal fatto che LUM è una testimonianza e un esempio di cosa concretamente si intende per autonomia.

Afferma il Governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana: ”Con questa iniziativa si dimostra cosa vogliamo dall’autonomia”. Un’università privata che lavora meglio, in modo più veloce ed efficiente raggiungendo grandiosi risultati, grazie alla sua libertà rispetto ai lunghissimi tempi della burocrazia statale. Nello stesso modo anche l’autonomia di una parte del Paese sembra essere la soluzione al momento più efficace per lo sviluppo italiano sul piano sociale, economico, culturale, ecc.

Così come Milano è la punta di diamante della Lombardia soprattutto grazie ad un territorio circostante ricco di altrettante eccellenze, anche le regioni, considerate più veloci e capaci, devono essere lasciate libere di correre facendo poi da traino per l’Italia intera. Se il sud continuerà a vivere solo di assistenzialismo allora lo sviluppo del Paese è ancora molto lontano. Il senso dell’autonomia è dunque sintetizzabile in: velocità di decisione e attuazione, efficienza e responsabilità. Sostenere questa responsabilità sarà la “sfida” (parola che richiama al paragrafo precedente) della Lombardia in piena autonomia.

POLITICA E FINANZA

Al Governatore Fontana risponde il Sottosegretario e vice Ministro dell'Economia e delle Finanze on. Massimo GARAVAGLIA : "tecnicamente la parte finanziaria, la più complicata è risolta. E' una questione più politica. Adesso i singoli ministeri devono entrare nel dettaglio delle materie, si sta facendo questo lavoro" aggiungendo poi "come ha detto Conte, che è cio che dicono i Governatori, e ciò che diciamo noi del MEF, la parte finanziaria è già risolta. Qui c'è qualcuno che fa finta di non capire niente: non si toglie niente a nessuno, è lo Stato che trasferisce competenze proprie"

LE COMUNITA'

Vola alto nel contenuto delle conclusioni affidate al Prorettore dell'Università Lum Jean Monnet e Direttore della School of Management Prof. Francesco MANFREDI con una profonda riflessione relativo al ruolo delle comunità e sostiene che: “Ultimo argine al globalismo sono le comunità”. È necessaria quella che chiama: “deglobalizzazione selettiva”. Una serie di azioni che permettano di ridistribuire valore e che fermino l’odierno e dilagante globalismo, che è ciò che limita lo sviluppo delle aziende, del cittadino, i diritti dei consumatori e dei produttori. Le comunità sono intese come comunità di intenti, che orientano i comportamenti verso i valori di riferimento per lo sviluppo.