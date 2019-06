A Milano proposta la prima tessera per premiare i comportamenti virtuosi

COMPORTAMENTI VIRTUOSI

Durante il Consiglio di Municipio 1 di oggi i consiglieri Giampaolo Berni Ferretti e Marco Zazza hanno presentato una mozione sulla cittadinanza a punti in cui si chiede l’istituzione di una tessera digitale (in via sperimentale si potrebbe utilizzarsi la tessera dell’Atm o la carta d’identità o altro supporto analogo) destinata ai ragazzi delle scuole secondarie ed i cittadini in generale, sulla quale accreditare quali “crediti di cittadinanza” (nulla a che fare con il "reddito di cittadinanza" ...) i comportamenti virtuosi come la segnalazione dell’abbandono di rifiuti, atti di vandalismo, violazioni che non rispettano le normative comunali sull’igiene ed il decoro urbano, la restituzione di oggetti ritrovati, il malfunzionamento di servizi pubblici (il lampione che non funziona, taglio dell’erba, rimozione di rifiuti abbandonati, segnalazione di venditori abusivi, segnaletica da rinnovare, buche nelle strade, etc…), il prestito di libri da biblioteche comunali, la partecipazione attiva alle competizioni elettorali in qualità di scrutatori, vice o presidenti di seggio, e tanto altro.

IL BULLISMO

Un altro aspetto che potrebbe trovare un grande supporto da questa iniziativa è la lotta al bullismo: condotte aggressive, violenza, prevaricazioni tra bambini e tra adolescenti. Da qualche tempo questi fenomeni hanno preso forme e strade diverse e per di più, utilizzando il web, sono diventati più eclatanti e distruttivi. Vittime e bulli si fronteggiano spesso in completa solitudine, senza che un adulto intervenga, senza che nessuno provi ad affrontare e risolvere il problema. In questa solitudine possono sovente consumarsi drammi che soltanto la cronaca nera riesce a segnalare, ma troppo tardi.

IL CREDITO DI CITTADINANZA

Ad esempio i punti accumulati sulla tessera potrebbero offrire la possibilità di utilizzare il “credito di cittadinanza” attraverso una riduzione di prezzo sui servizi di noleggio di auto, motocicli e biciclette, parcheggi comunali/convenzionati, di ingresso di teatri/ musei patrocinati/ convenzionati e/o sconti su servizi comunali: abbonamenti ai trasporti locali, corsi, etc..

“La verità” conclude Giampaolo Berni Ferretti (Responsabile Politico di Forza Italia del Municipio 1) “è che secondo l’art. 4 comma 2 della Costituzione della Repubblica Italiana 'Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e che la tutela del territorio'. E' importante coinvolgere i giovani e i milanesi, la città è infatti un bene collettivo che abbisogna dell’impegno di tutti”.