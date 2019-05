A teatro The boys in the band nella traduzione di Costantino della Gherardesca

The Boys in the Band è un'opera teatrale del drammaturgo statunitense Mart Crowley, generalmente considerato uno dei testi fondamentali del teatro LGBT. Il dramma ha debuttato a New York nel 1968 ed è rimasto in scena per oltre mille repliche. La nuova traduzione dall'inglese, curata da Costantino della Gherardesca, arriva giusto in tempo per Pride Month 2019 e per le rappresentazioni programmate per questa stagione teatrale, a partire da Milano allo Spazio Teatro 89, dal 13 giugno al 19 giugno.

Giorgio Bozzo, il regista dello spettacolo, ne sottolinea un aspetto significativo: "La fedeltà a un testo meraviglioso e a una storia che ancora oggi non può lasciare indifferenti. È una pièce piena di nevrosi e di umanità." E Costantino della Gherardesca, traduttore della commedia, aggiunge: “I ragazzi di Crowley non fanno nulla per farsi amare, ma non si può non provare per loro empatia”.

Per capire la portata del successo dei Boys non si dimentichi che stiamo parlando del 1968 e che il movimento omosessuale americano non avrebbe iniziato le proprie battaglie che l’anno successivo, nel 1969, in seguito ai disordini alla Stonewall Inn di New York. Nel 1970 la commedia fu portata sul grande schermo dal regista William Friedkin, utilizzando il cast originale di Broadway. In Italia il film debuttò nell’ottobre del 1970 con il titolo Festa di compleanno per il caro amico Harold.

In un appartamento su due piani all’altezza della 50th a New York un gruppo di amici omosessuali ha organizzato una festa di compleanno per Harold, che compie 32 anni. La storia comincia con l’arrivo a casa di Michael, il padrone di casa, di Donald e via via degli altri invitati, Larry, Hank, Bernard e Emory. A sorpresa, però, si presenta anche Alan, un vecchio amico dei tempi del college di Michael, a New York per lavoro, che dice di aver disperata necessità di parlare con lui. Alan rimane coinvolto, suo malgrado, in un crescendo di bevute, screzi, battute pesanti che culminano con l’arrivo di un giovane midnight cowboy – una marchetta assoldata come regalo di compleanno – e infine di Harold, il festeggiato. Ed è proprio quando l’atmosfera si è fatta elettrica che Michael costringe tutti i convenuti a partecipare a un gioco che si rivela brutale per molti di coloro che vi prendono parte. Ma non sarà lui ad essere il vincitore della serata.

In occasione del cinquantesimo anniversario della commedia (1968-2018) lo sceneggiatore e regista americano Ryan Murphy (Nip/Tuck, Glee, American Horror Story) ha portato nuovamente in scena The Boys con la regia di Joe Mantello e un cast di vere star delle serie televisive americane, tra cui Jim Parsons (Michael), Zachary Quinto (Harold), Andrew Rannells (Larry), Charlie Carver (Cowboy), Tuc Watkins (Hank) e Matt Bomer (Donald). Lo spettacolo è andato in scena al Booth Theatre di New York dal 30 aprile 2018 con alcune anteprime ed ha debuttato ufficialmente il 31 di maggio, sino all’11 agosto successivo.

