Acqua. Emergenza globale. Nel Principato di Monaco la "Cultura dell’Acqua"

Infinity Foundation e Claudio Melotto invitano tutti gli ambientalisti, sensibili a un nuovo concetto

giuridico dell’acqua, all'evento «Itinéraire d’un auteur de B.D.» di Yves More all’Espace d’Art du Comité - 10 Quai Antoine Ier - MONACO il 12 settembre 2019 alle ore 18.30. Si parlerà di acqua intesa quale bene di tutti, per un consumo responsabile, in totale solidarietà con tutti i popoli della terra.

REINVENTARE L'ACQUA

Claudio Melotto, imprenditore italiano che opera da anni nel Principato di Monaco, promotore e animatore dell'iniziativava all’Espace d’Art du Comité, in una recente intervista rilasciata a Massimo Enrico Radaelli, Direttore scientifico di Natura Docet, dichiarava: "Sul finire del secolo scorso, per una decina d’anni, avevo preso parte a diversi “European banking Forum”, portando avanti idee innovative che vedevano ormai maturi i tempi di una nuova forma di economia, basata sulla valorizzazione storica e culturale dell'individuo, ma devo dire che il maggior successo fu quello di riscontrare che gli altri sopportavano simpaticamente le mie idee, con una buona dose di ilarità…

Ma sono andato avanti ugualmente, con molte iniziative, fra cui la valorizzazione di edifici storici che hanno visto la presenza di grandi della Musica, fra cui Antonín Dvořák, l’autore della notissima “Sinfonia da Nuovo Mondo”, che accompagnò Neil Armstrong durante la missione Apollo 11 alla conquista del suolo lunare, un evidente insieme di Arte e Scienza, a dimostrazione che veniamo dal passato e apparteniamo al futuro.

Sin dagli anni ’90, per dare consistenza a questo mio pensiero, ho dato vita alla realizzazione di un “Award Art Science and Conscience”, che ha preso definitivamente consistenza nel 2008, a New York, e che nel 2018 ha celebrato a Milano il decennale. Il mio concetto di “Economia etica” non può prescindere, inoltre, da una visione delle problematiche che, in preoccupante progressione, stanno investendo l’ambiente: in totale accordo con il movimento ambientalista credo che sia arrivato il momento del “fare”: il surriscaldamento globale e l’inquinamento stanno devastando il pianeta e solo attraverso precisi interventi, che coinvolgono la cultura e la sensibilità dei singoli, possiamo sperare di contrastarli, iniziando dall’abolizione delle bottiglie di plastica per l’acqua e da nuove abitudini alimentari che vadano nel senso del contenimento dell’impronta idrica, con vantaggio anche per la salute individuale, oltre che per quella del pianeta. Allo scopo ho anche lavorato recentemente alla nascita di una Fondazione di Terzo settore denominata “Infinity Foundation”, finalizzata al trasferimento tecnologico della Ricerca applicata e alla partecipazione a progetti internazionali."

Claudio Melotto

Secondo Claudio Melotto c’è ancora molto da studiare in ambito idrologico. La ricerca sull’acqua non può più essere limitata al solo studio chimico-fisico convenzionale, ma occorre affiancare lo studio al campo della Fisica quantistica, della Biorisonanza e del Bioelettromagnetismo. Grazie a questa illuminata visione è nato il progetto di Comenii Aquae, società che deve il suo nome a Jan Amos Komenský, (Johannes Amos

Comenius, 1592-1670 Filosofo e Pedagogo ceco) definito dall'Unesco apostolo della comprensione mondiale, tra i cui pensieri educativi rientrano lo studio del cielo e della terra.

LA MOSTRA

«Itinéraire d’un auteur de B.D.» par Yves Morel (Photos de Fiorenzo Calosso) et l’Inspecteur Klebs «l’ ARCHE par Dirick en version française, italienne et monégasque en présence des auteurs

Le 12 Septembre 2019 à partir de 18 h 30 à l’Espace d’Art du Comité 10 Quai Antoine Ier MONACO.

comite.aiap.monaco@monaco.mc

Exposition de planches originales et de photos du 9 au 14 Septembre de 16h00 à 19h00.

Renseignements au +377 97 70 26 72