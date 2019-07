AIPB. L’Associazione Italiana Private Banking rinnova le Commissioni Tecniche

L’Associazione Italiana Private Banking AIPB ha nominato il 16 luglio i Presidenti e i Vicepresidenti delle Commissioni Tecniche per il triennio 2019-2022. Le Commissioni Tecniche sono tavoli di lavoro tematici composti da un network di oltre 400 esperti del settore che condividono le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura del Private Banking.

Cinque commissioni tecniche

1. per la Commissione “Customer Digital Experience” sono stati nominati Giampaolo Stivella (Responsabile Private Banking Advisory FinecoBank) come Presidente e Giovanni Sandri (Head of BlackRock Italia) come Vicepresidente. La Commissione approfondisce i principali trend evolutivi delle componenti digitali del servizio Private, dedicando una particolare attenzione al “customer journey” della clientela Private e all’evoluzione del servizio di “Consulenza finanziaria evoluta”.

2. per la Commissione “Financial Product Innovation” sono stati nominati Carlo Manzato (Head of Advisory & Sales Credit Suisse - Italy) come Presidente e Sabrina Racca (Responsabile Commerciale Eurizon Capital SGR) come Vicepresidente. La Commissione favorisce il confronto tra produzione e distribuzione per il disegno di specifiche asset class adatte alla clientela Private.

3. per la Commissione “Sviluppo professionale del Private Banker” sono stati nominati Laura Pavani (Responsabile Network Professional Development Allianz) come Presidente e Daniela Usai (Head of Private Banking Italy Candriam Investors Group) come Vicepresidente. La Commissione si occupa di tematiche relative all’evoluzione del ruolo del Private Banker/Consulente Private alla luce dell’ampliamento della gamma di servizi di Wealth Management offerti e al necessario sviluppo del ruolo di coordinamento di diverse figure professionali.

4. per la Commissione “Tax & Legal & Compliance” sono stati nominati Gianni Bua (Responsabile Compliance e Organizzazione Arepo BP) come Presidente e Luca Zitiello (Managing Partner Zitiello Associati Studio Legale) come Vicepresidente. La Commissione valuta gli impatti delle evoluzioni normative sul modello di servizio del Private Banking e supporta l’Associazione per la redazione delle risposte alle Consultazioni Pubbliche.

5. per la Commissione “Wealth Advisory” sono stati nominati Achille Gennarelli (Responsabile servizi Wealth Advisory J.P. Morgan Private Bank in Italia) come Presidente e Stefano Loconte (Managing Partner Loconte & Partners – Studio Legale e Tributario) come Vicepresidente. La Commissione approfondisce l’evoluzione dei servizi non finanziari alla luce dei principali cambiamenti normativi legali e fiscali che hanno un impatto sulla gestione dei patrimoni. Particolare attenzione viene dedicata agli effetti dei cambiamenti degli stili di vita delle famiglie Private e alle esigenze dei clienti imprenditori (discontinuità aziendali, governance, passaggio generazionale).

In una recente intervista, rilasciata da Antonella Massari durante la conferenza stampa di presentazione del libro " Filantropia ", era stata sottolineata la visione innovativa di AIPB non solo sul tema della filantropia in generale, ma soprattutto sui delicati aspetti della sua sostenibilità: “Il Private Banking svolge un ruolo molto importante in questo contesto: accompagnare i propri clienti, che desiderano avere un progetto filantropico, a trovare tutte le competenze necessarie per fare una cosa sostenibile nel tempo”. Antonella Massari, Consigliere e Segretario Generale AIPB, si congratula con i neo Presidenti e Vicepresidenti delle Commissioni Tecniche inviando loro un sincero benvenuto e sottolineando come “le loro capacità ed esperienze sul campo rappresentano un vero e proprio asset strategico per lo sviluppo del nostro settore e per il rafforzamento del suo ruolo all’interno del mercato finanziario italiano”. Il Segretario Generale ringrazia infine vivamente i Presidenti e i Vicepresidenti uscenti per il lavoro svolto e i risultati ottenuti alla guida delle rispettive Commissioni Tecniche.“Il Private Banking svolge un ruolo molto importante in questo contesto: accompagnare i propri clienti, che desiderano avere un progetto filantropico, a trovare tutte le competenze necessarie per fare una cosa sostenibile nel tempo”.

AIPB

AIPB – Associazione Italiana Private Banking – riunisce dal 2004 i principali operatori nazionali e internazionali del Private Banking, Università, Centri di ricerca, Società di servizi, Associazioni di settore, Studi legali e professionali. Un network interdisciplinare che condivide le proprie competenze distintive per la creazione, lo sviluppo e l’allargamento della cultura del Private Banking e si rivolge a famiglie e individui con patrimoni significativi ed esigenze complesse di investimento.

Mission

“Fare cultura per la tutela dei patrimoni familiari”, affinché, grazie a un servizio di consulenza evoluta e perseguendo qualità ed eccellenza, sia possibile promuovere e valorizzare il servizio di Private Banking in termini di competenza, trasparenza ed efficacia nei confronti dei bisogni e delle necessità di individui e famiglie.

