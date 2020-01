Al Circolo dei Lettori di Torino si parla di sfide imprenditoriali

EVENTO GRATUITO

L’IMPRENDITORE EFFICACE

Giovedì 6 Febbraio 2020 ore 21

Presso il Circolo dei Lettori – SALA GRANDE

AZIONI E BUONE PRATICHE PER UNA SFIDA QUOTIDIANA

Dove inizia l’attività di un imprenditore?

Qual è il confine che separa il lavoro dal privato e dal quotidiano?

Come ottenere i risultati migliori con le azioni più efficaci?

Avere più risorse, tempo ed essere più felici?

Gestire il Team, gli Obiettivi e generare Lead qualificate e profilate.

A queste e ad altre domande risponde Francesco D’Alessandro nel suo ‘L’Imprenditore efficace’, un libro che non è solo un manuale, ma una concreta occasione di riflessione su un ruolo in costante evoluzione. Ne discuteranno con l’autore figure di rilevo nel campo del coaching, della scrittura e dell’approccio mentale al mondo dell’impresa.

RELATORI:

- Giulio BIINO, Presidente del Circolo dei Lettori

- Walter COMELLO, psicologo e psicoterapeuta

- Sergio BORRA, Dale Carnegie Italia

- Lorenza MORELLO, giurista d’impresa ed esperta di diritto internazionale

- Marco BELZANI, esperto della creazione dei sistemi di vendita

- Francesco CARDONE, dottore commercialista founder progetto Impresa Vincente

modera Guido BAROSIO, direttore responsabile di Torino Magazine e Il Piemonte

L’evento è organizzato da Francesco D'Alessandro - FeditalImprese Piemonte

CONFERENZA L'IMPRENDITORE EFFICACE: AZIONI E BUONE PRATICHE PER UNA SFIDA QUOTIDIANA

FEDITALIMPRESE

"Feditalimprese" è presente su tutto il territorio nazionale: concorre a promuovere il processo di sviluppo dell'economia italiana e di crescita civile del Paese, coniugando tali valori con i principi di legalità, onestà e correttezza, ed è indispensabile, per il perseguimento di quanto espresso, accrescere la sensibilità della classe imprenditoriale verso comportamenti eticamente corretti.

“Feditalimprese” mette a disposizione di tutti gli associati una serie di servizi in grado di assicurare assistenza all’Impresa a 360 gradi in diversi settori dall’ Igiene e la Sicurezza al Marketing e Pubblicità, oltre che Assicurazione e Fisco dove operano da molti anni professionisti qualificati. Tra gli obiettivi c’è anche quello di fornire ai propri Associati strumenti agevolativi e accrescitivi di opportunità di sviluppo e la possibilità di usufruire di agevolazioni su servizi e soluzioni erogati da terze parti per Imprese, Professionisti e Privati Associati.

FEDITALIMPRESE PIEMONTE

Francesco D'Alessandro

Feditalimprese Piemonte è un'Associazione datoriale di Imprese e Professionisti con CAF e Tribunale Arbitrale interni in collaborazione con AIMA Amministratori Immobiliari Associati Piemonte.

Feditalimprese Piemonte:

Via Caprera, 2810136 – Torino (TO)

tel. +39 011 0447517

fax +39 011 0432975

MAIL: segreteriaregionale@feditalimpresepiemonte.org

INSIEME PER VINCERE

Il compito di Feditalimprese è quello di difendere gli interessi delle imprese in ogni campo e di stabilire, attraverso una serie di iniziative concrete, un circuito virtuoso che possa favorirle reciprocamente. Creare un collegamento diretto, oltre che fra le imprese e i clienti, anche con le istituzioni. Dare ascolto e spazio alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese e avanzare proposte nuove e serie.

Feditalimprese mette a disposizione di tutti gli associati una serie di servizi in grado di assicurare assistenza all’impresa a 360° in diversi settori dall’igiene e la Sicurezza al marketing e Pubblicità, oltre che Assicurazione e fisco dove operano da molti anni professionisti qualificati. Ma soprattutto Feditalimprese crea business tra i suoi associati, attraverso diversi canali di pubblicità ed eventi gratuiti, patrocinati dal comune di Torino; siamo una vera rete d’impresa!