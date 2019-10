Al Just Cavalli -Milano- Halloween Snow White. The Dark Side.

Halloween Snow White - The Dark Side al Just Cavalli Milano, il locale più elegante della città, che propone una festa a tema con allestimento del locale e animazione studiata nei minimi particolari, che renderanno la notte di Halloween un evento al quale non si può mancare.

La festa avrà inizio alle 21.00, con la migliore musica commerciale e revival che apriranno le danze nella notte più terrificante dell’anno, ma si può anche cenare alla carta nel ristorante del locale, tra deliziosi manicaretti. Come l’antica tradizione di Halloween vuole, il party della notte delle streghe sarà un evento immancabile da vivere sino alle prime luci del mattino.

IL MENU'

Nel menu di Halloween:

Tiradito salmone e mango,

Caramelle piacentine al ragout di vitello e tartufo nero,

Filetto d’angus ai funghi porcini,

Savarin caldo alla banana e crema chantilly,

Vino della casa 1 bottiglia ogni 4 persone.

Ma si può optare anche per la cena à la carte, grazie alle creazioni dello chef Fabio Francone.

FOOD EXPERIENCE

Il locale più elegante della città, all’ombra della Torre Branca, in viale Camoens, continua a proporre serate dedicate alle eccellenze in un format che riscuote da tempo successo tra il pubblico e gli esperti di comunicazione. All’ora dell’aperitivo i brand del Food & Wine danno vita a un vero e proprio percorso enogastronomico, tra eccellenze e specialità, come è nello stile di Just Cavalli che, nel suo ristorante esclusivo, propone piatti simbolo del Made in Italy con tocchi internazionali.