All'EICMA 2019 Mansutti SpA e moto.it lanciano la moto usata "con garanzia"

La domenica di EICMA Esposizione Internazionale Ciclo e Motociclo si è aperta con un’altra invasione pacifica di pubblico, che già dalla mattina ha affollato gli otto padiglioni di Fiera Milano-Rho per la 77esima Edizione. Ma a incantare i visitatori quest’anno non sono solo le numerose novità messe in mostra dall’industria delle due ruote, ma anche il moto rivoluzionario, tema del 2019, che ha continuato a vivere anche nei contenuti speciali offerti all'interno del Salone e nel cosiddetto Fuori-Salone. Ad esempio molti locali cittadini sono stati dedicati all'evento "motociclismo" con esposizione di veicoli e accessori legati al tema. In particolare tutti i fans di Moto.it, main media del settore, si sono ritrovati alla Pesa Pubblica di via Melzo dove oltre a poter degustare i Vini Feudo Maccari e Antica Fratta o una Theresianer Beer spillata al momento, hanno potuto ammirare in vendita una bellissima Kawasaki che sembrava nuova, ma era usata e garantita: e vi spieghiamo perché.

Tra le novità dell'EICMA, infatti, c'è l'idea disruptive del broker assicurativo Mansutti: garantire con un contratto assicurativo anche le moto cedute da privato a privato, permettendo quindi un acquisto più agevole da parte di chi è interessato, e un valore più consistente dell'usato per chi sa di cedere un prodotto ben tenuto.

Durante la serata alla Pesa Pubblica c'è stata la possibilità di ordinare "Un Mansutti, signature cocktail" dedicato a EICMA e al mondo delle moto, su ispirazione del partner della serata, Mansutti appunto, leader nel settore assicurativo delle due ruote.

Abbiamo chiesto al titolare qualche dettaglio in più sulla sua ottima iniziativa: "moto con garanzia", il nuovo ed esclusivo servizio attivabile facilmente su qualsiasi annuncio di moto usata con meno di 10 anni e con una percorrenza inferiore ai 90.000 Km. Come accennavamo, l’annuncio offre a chi vende maggiori possibilità di entrare in contatto con potenziali acquirenti, riducendo i tempi di vendita grazie alla grande visibilità di cui beneficia e garantendo tranquillità a chi compra.

“La nuova mobilità necessita di soluzioni innovative non solo di prodotto ma anche attente a come esse raggiungono i consumatori – commentava Tomaso Mansutti a capo di Mansutti S.p.A – Per questo motivo, ci siamo focalizzati su un nuovo rapporto tra azienda e consumatore basato su innovazione, semplicità e tecnologia, ponendo la persona al centro come singolo individuo e ognuno con le proprie esigenze”

“Con gli amici di Moto.it ci siamo chiesti quale fosse una delle criticità maggiori nella vendita di moto/auto usate - evidenziava Matteo Bevilacqua, Amministratore Delegato di Mansutti S.p.A. - Nel panorama variegato degli annunci di compravendita on line, l’affidabilità e la serietà delle inserzioni risultano essere requisiti sempre più imprescindibili. Abbiamo, quindi, ritenuto opportuno andare incontro ad un’esigenza di garanzia di sicurezza forte nel mercato creando un prodotto assicurativo che potesse dare grande tranquillità all’acquirente e, di conseguenza, facilitare gli scambi tra privati”.

Da oggi con l’acquisto sul sito www.moto.it del pacchetto di Visibilità Moto con Garanzia da parte del venditore, l’acquirente della moto usufruirà di tre mesi di garanzia gratuita su guasti meccanici ed elettrici con la compagnia Opteven, con la possibilità di estenderla a dodici mesi. Se la moto non dovesse essere venduta entro 270 giorni, verrà attivata automaticamente, senza costi aggiuntivi sul veicolo, una copertura di assistenza stradale della durata di un anno.

