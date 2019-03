Alla vigilia delle primarie Pd lo scenario economico e sociale è incerto

L’economia italiana nel 2018 è cresciuta dello 0,9% in netto rallentamento rispetto al +1,6% del 2017. Lo comunica l’Istat che, in base ai dati più approfonditi, ha rivisto al ribasso la stima preliminare di un aumento del Pil pari all’1%. Il nuovo dato è inferiore alle previsioni del governo di fine dicembre, che indicavano per il 2018 una crescita dell’economia dell’1% (fonte ANSA).

Il debito pubblico italiano, salito al 132,1% del Pil nel 2018, supera il precedente picco del 2014 pari al 131,8%, Anche il debito delle pubbliche amministrazioni continua ad aumentare e si è portato alla soglia mai raggiunta di 2.316 miliardi.

LO SCENARIO ECONOMICO E SOCIALE

Lo scenario economico e sociale in Italia è incerto. Preoccupante. Inquietante. L’Italia rimane il fanalino di coda in un’Europa che stenta a crescere e che non riesce ad affrontare i rischi che derivano dallo scontro con gli USA di Trump e dalla competitività crescente della Cina. In particolare in Italia aumenta il debito pubblico; crolla il PIL; dilaga la disoccupazione e la sotto occupazione tra i giovani e nel Mezzogiorno; latitano gli investimenti; il welfare è in crisi; manca una intelligente ed accorta politica del credito; è inadeguata la politica fiscale.

Solo pochi giorni fa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dichiarava a proposito delle difficoltà economiche e lo spread: “Non sottovaluto proprio nulla. So quanto costa e quanto sia insidioso ignorare gli effetti di uno spread alto: per i nostri conti, per gli investimenti, e per la stessa credibilità internazionale dell’Italia. Ma non può essere un totem che condiziona ogni scelta di politica economica. Sicuramente ha un effetto mediato sullo scenario economico ma non intendo affatto esagerarne gli effetti sullo scenario politico”.

Invece secondo Matteo Renzi "il Governo dorme".

INTERVISTA AD ALESSIA POTECCHI

Chiediamo ad Alessia Potecchi, Responsabile Dipartimento Banche, Fisco e Finanza del Pd Metropolitano di Milano, qual'è il suo parere su questo scenario che abbiamo disegnato.

"Il disagio sociale è drammatico. Secondo l’ultimo rapporto EUROSTAT risultano in Italia a rischio di povertà di reddito una persona su tre mentre nell’Unione Europea il rapporto è di uno su sei. L’EUROSTAT calcola 17 milioni di persone con un reddito inferiore del 60% del reddito nazionale".

Ma ha ragione Matteo Renzi quando dice che "il Governo dorme?"

"Ecco gli errori del Governo. Il primo : l’emergenza sociale non si affronta quando l’economia è in crescita, non ci si può limitare a distribuire risorse indebitandosi nell’immediato, trascurando di creare le condizioni per promuovere la crescita. Occorre invece concentrare gli investimenti sulla innovazione, sulla ricerca, sulla scuola e sulle infrastrutture. Non serve una politica di austerità : bisogna rimboccarsi le maniche per produrre ricchezza da utilizzare senza indebitarsi per rilanciare l’economia. Se c’è un aspetto assai preoccupante nell’azione del governo è quello della sottesa affermazione, presente in diversi provvedimenti come quelli sul reddito di cittadinanza e quota 100, secondo la quale il lavoro assume un carattere negativo che mai aveva rivestito nelle culture politiche e sociali del passato. Il lavoro come una pena da evitare, le opere pubbliche come un nemico da allontanare, gli investimenti come un corollario e non come un punto fermo per lo sviluppo spingono in tal modo in una direzione di marcia che rischia di bloccare il Paese portandolo verso il declino e l’emarginazione".

Ha accennato anche a un secondo errore

"Sì, il secondo errore. Il rapporto con l’Europa deve essere reale, concreto, coerente. Va completato il processo di integrazione con particolare riguardo alla politica fiscale (maggiore eguaglianza tra i contribuenti; riduzione delle tasse sul lavoro fisso e sulle imprese; lotta all’evasione fiscale; nuove forme di finanziamento per le infrastrutture tassando le multinazionali che operano nel web; armonizzazione delle norme sul lavoro; politica del credito intelligentemente mirata allo sviluppo.)

Il rapporto con l’Europa deve essere costruttivo. Non ci sono alternative, Mario Draghi nella Lectio Magistralis fatta recentemente a Bologna in occasione del conferimento della laurea honoris causa in giurisprudenza, ha sottolineato che se si recupera la sovranità monetaria si rischia di perdere l’indipendenza economica. E’ evidente che per rispondere al disagio sociale occorre intervenire sull’economia : ci vogliono robuste politiche di sviluppo; bisogna mobilitare il Paese, e ridare forza al dialogo e al confronto con le forze intermedie (associazioni, sindacati, imprenditori, lavoratori autonomi, terzo settore ecc…)"

Deduco che secondo lei il Governo non sta agendo in questa direzione

"Temporeggiare, sembra essere la linea del Governo. Il Governo ribadisce che non si faranno manovre recessive, ma questo è proprio lo scenario che l’Europa lascia intendere. Le preoccupazioni sono grandi e crescono di giorno in giorno: lo spread alto intacca il credito e i conti pubblici, le riforme attuate dal Governo giallo verde, reddito di cittadinanza e quota 100 racchiuse nel decreto non infondono fiducia e speranza e proseguono le aspre critiche sugli effetti futuri ma anche a breve termine perché sono misure che non sono considerate in grado di aumentare la crescita, lo sviluppo, i consumi e incrementare l’occupazione. In particolare su quota 100 si fa strada l’idea che si tratti di una opportunità sperimentale, di breve durata e di certo non in grado di sopravvivere al triennio. Scetticismo e preoccupazione anche sulle conseguenze occupazionali: il timore è che il “saldo” fra uscite e nuovi occupati sia in perdita per le casse dell’Inps, con meno contributi in entrata e maggiori prestazioni in uscita. Anche perché in settori nei quali funzionano Fondi per il collocamento a riposo sarà più conveniente per le imprese indirizzare i lavoratori anziani verso quota 100 “coperta” dallo Stato, senza necessariamente procedere a nuove assunzioni risparmiando".

Come ci vede l'Europa?

"L’Europa non crede che il debito pubblico scenderà e teme fortemente rischi di contagio, cioè che l’andamento economico del nostro Paese possa influenzare quello degli altri creando a catena un effetto negativo e un pericolo per le economie degli altri Paesi. In questo contesto il Ministro Tria ribadisce di non aver mai parlato di aumenti dell’Iva e di manovra correttiva, eppure proprio Tria sembra essersi assunto il compito di tenere il filo del dialogo con l’Unione Europea.

Anche perché non si tratterebbe di aumenti Iva, intesi come ritocco all’insù delle aliquote, bensì di misure che scoraggino l’evasione dell'imposta e di una revisione di un impianto che, a partire dalle agevolazioni che contiene, potrebbe “sopportare” una revisione che sfrondi i numerosi beni agevolati e attualizzi, in alto ma anche in basso, la composizione del paniere. Ridurre la platea delle agevolazioni infatti potrebbe altresì limitare l’evasione dell’Iva specialmente in alcuni settori impedendo di utilizzare le aliquote piu’ basse in modo improprio".

Come suggerisce di intervenire?

"Il Paese deve essere coinvolto in un’azione di risanamento, di modernizzazione, di progettazione. Si contrasta la povertà e la disoccupazione non con le elargizioni ma aumentando le opportunità di lavoro. Il PIL non può essere stagnante, deve aumentare per essere distribuito in una concreta azione di sviluppo.

L’evoluzione (non la conservazione) non indica un traguardo, indica un percorso. La società post-industriale è meno lontana di quanto sembri dalla riscoperta dei valori della persona, propone un mondo in cui la tecnologia e la finanza possono sollevare i lavoratori dalla brutalità della fatica fisica. Ma cova le insidie di nuovi tipi di alienazione. La conoscenza in essa è l’arma vincente. Le informazioni sono la sua materia prima. Occorre avere la cultura dei tempi nuovi".