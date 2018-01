Allan Johansson e Paolo Ricotti. Territorio ed economia sostenibile

Allan Johansson e Paolo Ricotti a confronto su Territorio ed economia sostenibile. La conferenza del comitato scientifico di PLANET LIFE ECONOMY FOUNDATION, ospitata nella prestigiosa sala biblioteca della Società d'Incoraggiamento Arti e Mestieri di Milano, ha fatto emergere una straordinaria convergenza tra pensiero finlandese e pensiero italiano su cosa produce insostenibilità: L'ECONOMIA DI SCALA!

Sia il professore emerito della Clean Technology, proveniente dalla Scandinavia, sia il manager fondatore di Planet Life Economy Foundation, oggi residente all'Isola d’Elba, concordano che inquinamento, diseguaglianze, dispersione di valore dipendono da un approccio all'impresa che subordina il rapporto col mercato agli indici finanziari, arrivando sempre a considerare la concentrazione di capitale, di produzione, di distribuzione e di comunicazione come la leva del successo e della crescita, comportandosi sempre più da oligopolio del potere nel mercato globale e desertificando ciò che c'è intorno: culture, relazioni, biodiversità.

Al contrario, flessibilità, velocità, motivazione, identità, creatività, ingegnosità sono attributi indispensabili per affrontare e battere i grandi pericoli di sopravvivenza, quelli che l'ONU con l'agenda 2030 ha stigmatizzato, dal cambiamento climatico alla povertà, e questi attributi dove si trovano? Secondo entrambi si trovano nei territori in cui ciascuna persona può misurare gli effetti dei comportamenti propri e della comunità, puntando a star meglio, ovvero alla qualità della vita, e costruendo valori sulla distintività che ciascuno può esprimere con la manifattura, l'agricoltura, i servizi, grazie ai capitali umani, naturali, relazionali, organizzativi, piuttosto che materiali e finanziari.

Paolo Ricotti parla di imprese che applicano per la loro evoluzione i principi naturali, l'evoluzione dal piccolo al grande, la sovranità dell'energia, etc. Allan Johansson parla di economie distribuite che proliferano, riducono il rischio e generano continue opportunità ed entrambi asseriscono che questo è il profilo di sistemi economici basati sulle PMI di territorio, che non escludono il ruolo delle grandi imprese, se adottano modelli organizzativi compatibili e complementari nei territori.