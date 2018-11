Andrea Enria alla presidenza della Vigilanza BCE

Il consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha scelto Andrea Enria quale nuovo Presidente del Consiglio di vigilanza.

Danièle Nouy, ​​il capo di supervisione uscente, ha contribuito a costruire da zero l'operazione di supervisione della BCE e ha spinto costantemente verso una maggiore standardizzazione delle regole in tutta Europa. Mentre gli investitori hanno lodato questo risultato, alcuni la incolpano per non aver fatto sufficienti progressi nel ripulire i bilanci delle banche.



Andrea Enria Andrea Enria

Andrea Enria, 57 anni, riveste attualmente la carica di Presidente dell’Autorità bancaria europea. Subordinatamente all’approvazione del Parlamento europeo e alla conferma del Consiglio dell’Ue, succederà a Danièle Nouy alla presidenza del Consiglio di vigilanza il 1° gennaio 2019. Il mandato di Presidente ha una durata quinquennale e non è rinnovabile.

"La leadership di Enria nell'EBA lo ha davvero messo in prima linea in Europa", ha detto Volker Wieland, professore presso la Goethe University di Francoforte, prima della decisione. Wieland ha sottolineato il successo di Enria nel trasformare gli stress test dell'EBA in preziosi indicatori di solidità finanziaria e l'esperienza internazionale acquisita grazie al suo lavoro con il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria. "Ha fatto un buon lavoro e ha dimostrato di essere competente."

Il regolatore, che si trasferirà a Parigi da Londra prima della Brexit, redige gli standard per le banche che le autorità di vigilanza come la BCE hanno messo in pratica.

Regole prudenziali



Bloomberg ricorda sul suo sito che Andrea Enria ha guidato l'EBA dalla sua creazione nel 2011, arrivando dalla banca centrale italiana, dove ha svolto una serie di incarichi politici, tra cui capo del dipartimento responsabile dell'emissione di regole prudenziali. Anche Enria non è estraneo alla BCE, dove in precedenza ha lavorato per la stabilità finanziaria e la supervisione. Ora aiuterà a fissare i requisiti patrimoniali per le maggiori banche dell'area dell'euro, a controllare i manager e a gestire le delocalizzazioni della Brexit, dal momento che molte aziende spostano le loro operazioni da Londra.

Roberto Gualtieri, presidente della commissione ECON del Parlamento europeo, ha affermato in un messaggio di testo che Enria garantirà "un forte impegno per il progetto europeo e il completamento dell'Unione bancaria". Il ministro Giovanni Tria ha detto che Enria è una "scelta eccellente" per succedere a Nouy. La nomina fa parte di un più ampio riassestamento della banca centrale, con l'entrata in gioco anche di posti di lavoro senior dal lato della politica monetaria.



Secondo Bloomberg l'Irlanda spera che il suo governatore della banca centrale, Philip Lane, possa sostituire l'economista capo della Bce Peter Praet il prossimo anno. La vittoria di Enria su Donnery potrebbe aiutare quella prospettiva, dal momento che ha rimosso il potenziale di opposizione alla nomina di Lane.

La nomina di Enria potrebbe anche essere una battuta d'arresto per la BCE nel tentativo di disinnescare le critiche secondo cui la sua leadership non è sufficientemente diversificata. Attualmente il Supervisory Board ha due donne al vertice, Nouy e il suo vice, Sabine Lautenschlaeger, il cui mandato scade il prossimo anno. Donnery, che ha perso contro Enria, ha guidato gli sforzi della BCE per ridurre i prestiti non performing delle banche.