Antonio Orlando è il creatore di voxLIBRI, rubrica televisiva autoprodotta

Antonio Orlando è il creatore di voxLIBRI che lo vede nella veste di “divulgatore di libri”, come ama dire.

Autore e regista teatrale con Dino Paradiso del “Pitagora Show”- che nasce da un suo libro dal titolo “Pitagora era vegetariano”- ha immaginato le ultime ore di vita del Maestro di Samo, quando in prima persona, racconta ai “discepoli” la sua meravigliosa esistenza: la vita da adolescente, i viaggi, i maestri, la scuola fondata a Crotone, gli insegnamenti profusi e le peripezie che lo condussero a ritirarsi nella piana di Metaponto (Basilicata) dove morì.

Policoro

Essendo Antonio Orlando lucano doc, e abitando a 20km da Metaponto (vive a Policoro, l’antica Eraclea), non poteva esimersi dall’omaggiare il Maestro, indegnamente, a modo suo, in chiave ironica. Lo spettacolo è un mix esplosivo fra la comicità lucana autoctona di Paradiso e la riflessione più intima e speculare che tenta di divulgare quando scrive.

Il suo voxLIBRI, rubrica televisiva che persegue l’ obiettivo di dar voce ai Libri - registrato e prodotto, autonomamente e senza alcun finanziamento pubblico, nella sede di Policoro (Matera) è distribuito su 32 emittenti televisive in tutta Italia toccando 18 regioni e raggiungendo oltre 1.800.000 telespettatori sul digitale terrestre, oltre alla spinta notevole delle pagine social. Un’opportunità unica per gli scrittori che altrimenti non avrebbero spazio in tv.

Tra i suoi progetti futuri, c’è la voglia di diffondere la “cultura della lettura”, di cui abbiamo davvero un disperato bisogno come ad Antonio Orlando piace sottolineare!