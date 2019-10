AODV231. I componenti degli organismi di vigilanza e l'Antiriciclaggio

L’AODV231, Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, costituita nel febbraio del 2008, è una associazione indipendente, senza fini di lucro, che riunisce professionisti ed esponenti aziendali che condividono l’esperienza negli organismi di vigilanza (OdV) istituiti dalle imprese in base al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L’Associazione si propone di studiare l’applicazione sul campo del decreto, valutando cosa implichi, in termini pratici, adottare e mettere in opera un modello organizzativo e come debba, e possa, concretamente agire un OdV per assolvere pienamente ai propri doveri, coordinandosi con gli organi e le altre funzioni di controllo interno.

CONVEGNO ANNUALE 2019

Avv. Bruno Giuffrè

Nell'introdurre il convegno organizzato e moderato dal Prof. Avv. Gianluca Varraso, consigliere di AODV231, convegno tenutosi nella sede milanese della Fondazione Cariplo il 9 ottobre, con il patrocinio del Ministero della Giustizia e con quello del Comune di Milano, il presidente di AODV231, Avv. Bruno Giuffrè, ha sottolineato come l'evento anticipi l'imminente pubblicazione di un "position paper" sull'antiriciclaggio, particolarmente attuale oggi con l'adozione della quinta direttiva. Il tema centrale del convegno è stato infatti la prevenzione del riciclaggio e il ruolo dell'associazione, con i suoi “position paper” in tal senso.

Un importante elemento a riprova dell'impegno dell'associazione sull'intero territorio italiano è stata l'apertura di un capitolo romano, che permetterà di ampliare le attività al centro e sud Italia.

LA CULTURA DELLA LEGALITA'

Significativo anche l'intervento del dr. Giuseppe Sopranzetti, direttore della sede di Milano della Banca d'Italia, che ha desiderato celebrare l'ampiezza degli sforzi che la cultura della legalità deve affrontare: "Cultura che deve essere sempre più diffusa per contrastare i fenomeni criminali". E ha aggiunto: "La legalità è fondamentale per la crescita economica di un Paese, presidio particolarmente importante in questo momento".

L'INTERDISCIPLINARIETA'

L'associazione AODV231 è trasversale in tutte le categorie interessate: avvocati, commercialisti, ingegneri, aziende, ecc. Anche l'Avv. Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, e la dr.ssa Marcella Caradonna, presidente dell’Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili, hanno voluto ribadire il concetto segnalando il proprio apprezzamento nei confronti dell'attività svolta dall'associazione, il cui obiettivo di interdisciplinarietà è perfettamente in linea con le recenti posizioni dei rispettivi ordini professionali.

IL RICICLAGGIO

Nel suo intervento invece il dr. Renato Bricchetti, presidente della IV sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, ha sviscerato il tema del riciclaggio e dell'autoriciclaggio, tra prevenzione e repressione.

Il tema del riciclaggio "amministrativo" è stato affrontato dal dr. Claudio Clemente, direttore dell'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia, mentre il dr. Antonio Laudati, Sostituto Procuratore nazionale antimafia, ha approfondito le novità introdotte nel sistema della quinta direttiva antiriciclaggio.

LA AODV231

L´AODV231 conta oggi oltre 900 soci, attivi come componenti di OdV, esponenti di funzioni aziendali che coadiuvano gli OdV (quali internal audit, compliance, affari legali) e consulenti.

I soci dell´AODV231 operano in numerose società - tra cui molte quotate, multinazionali e filiali italiane di multinazionali - attive in tutte le aree maggiormente interessate dall´applicazione del Decreto 231, quali il settore bancario e finanziario, l´industria, le infrastrutture, i servizi, valutando cosa implichi, in termini pratici, adottare e mettere in opera un modello organizzativo e come debba, e possa, concretamente agire un OdV per assolvere efficacemente ai propri doveri senza ostacolare lo svolgimento degli affari.



L´AODV231 rappresenta un luogo di confronto e di studio su tutte le problematiche connesse all´applicazione del Decreto 231/2001 e, più in generale, dei temi della governance, dei controlli e dell´etica d´impresa. Si propone inoltre di valorizzare il ruolo degli OdV nelle aziende, di elaborare proposte formative rivolte ad associati e non e di sviluppare soluzioni concordate a problemi comuni, che possano nel tempo evolvere in linee-guida e vere e proprie best practice di settore.