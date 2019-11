Art Flowers Gallery al The Manzoni di Milano per il co-branding con Tom Dixon

ART FLOWERS GALLERY, I Fioristi dell’Arte

ART FLOWERS GALLERY nasce dall’esperienza pluriventennale di Air Flower’s, realtà storica e affermata nel mondo dell’allestimento floreale, fondata a Porto Cervo negli anni ‘80.

ART FLOWERS GALLERY vuole essere un’evoluzione del brand che tende ad una visione più futurista del fiore e ad un concept tutto nuovo degli store.

ART FLOWERS GALLERY AL THE MANZONI

Oggi ART FLOWERS GALLERY estende la sua arte su 3 negozi: due in Sardegna, Porto Cervo e Porto Rotondo e uno a Milano, in Via Manzoni al 5. L’avventura meneghina è stata resa possibile grazie al co-branding da poco siglato col grande designer internazionale Tom Dixon.

Questo approdo al The Manzoni, rappresenta per il team di AFG l’inizio di una nuova avventura nella Capitale della Moda.

RISTORAZIONE, ARTE, FIORI

Si tratta di un nuovo concetto di shopping, che include: ristorazione, arte e fiori. Il The Manzoni è uno spazio dinamico in cui vivere esperienze differenti e sempre nuove. Una volta entrati vi ritroverete immersi in una vera e proprio giungla ideata e progettata da AFG, definiti da molti “scenografi del fiore”, dopo un attento studio della luce, della temperatura e degli spazi della meravigliosa location che ne fa da cornice.

ART FLOWERS GALLERY

I servizi di punta di ART FLOWERS GALLERY comprendono l’allestimento di grandi ville, yacht, eventi aziendali e privati, tra cui matrimoni.

Sul territorio, AFG è da sempre coinvolto nell’allestimento dei più noti atelier e boutique di Porto Cervo. Qui collabora con prestigiosi marchi come Jaguar e Land Rover nell’area del Waterfront ed è protagonista con le sue “opere” della Sala Fiori del famoso gioielliere HD, all’interno dell’esclusivo Hotel Cala di Volpe. Inoltre, a Porto Rotondo, ART FLOWERS GALLERY decora uno dei locali più famosi della Costa Smeralda, il noto Country Club.

ARLENE VERDE

“Quando saliamo sugli yacht, portiamo un tocco di Natura in contesti particolari, caratterizzati spesso da spazi ristretti o suddivisi in maniera prettamente funzionale. Mentre nelle ville, studiamo soluzioni ad hoc che esaltino la personalità degli ospiti, realizzando veri e propri spettacoli d’accoglienza. L'anima che mettiamo nei nostri lavori regala esperienze visive uniche, fatte di profumi ed emozioni” ci confida Arlene Verde, socia fondatrice di AFG.

ART FLOWERS GALLERY - Fioristi dell’arte, senza dimenticare la tradizione artigianale.