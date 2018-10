Artigianato e musica. Due bei progetti di crowdfunding in Lunigiana

Sono due i progetti di crowdfunding riguardanti la Lunigiana che sono stati selezionati dal portale Eppela e della Fondazione Carispezia nel bando “Call for Crowdfunding”. Entrambi dovranno raggiungere tramite raccolta contributi online almeno il 50% dell’obiettivo prefissato e, in quel caso, la restante somma sarà aggiunta dalla Fondazione della banca spezzina. Chi contribuirà avrà in cambio ricompense, bonus o altri vantaggi ed aiuterà le associazioni a continuare la loro preziosa attività sul territorio. Vediamo i progetti nel dettaglio.

LA CULLA DI BRATTO

Il primo progetto è proposto dal Gruppo Storico Compagnia del Piagnaro di Pontremoli e prende spunto dalla “Culla di Bratto”, un manufatto di notevole interesse storico e artistico, oggi esposto al Museo Etnografico di Villafranca. Partendo da questo oggetto realizzato nel paesino sopra a Pontremoli, lungo la via del Passo del Bratello, ci si pone l’obiettivo di rianimare questo borgo con corsi di artigianato nei weekend e una settimana di laboratori per studenti di arte, grafica, decorazione e design da affiancare a dibattiti, degustazioni e workshop durante la prossima estate.

Tutti coloro che contribuiranno avranno in omaggio simpatici gadget o addirittura un soggiorno con visite guidate ai borghi dell’Alta Lunigiana.

VOLEROCK

Il secondo progetto “made in Lunigiana” arriva da Moncigoli di Fivizzano, dall’Associazione “Amici di Serena”, organizzatrice ogni anno del Volerock-Lunigiana Music Festival, la rassegna musicale a scopo benefico. L’obiettivo dell’Associazione è raccogliere fondi per organizza “Volerock Band Camp”, un evento all’interno del festival che vuole dare spazio a giovani gruppi che faranno da apertura ad un complesso di rilievo nazionale per un grande serata in Lunigiana.

Se sosterrete economicamente il loro progetto avrete come ricompensa gadget, cd musicali o una cena a base di Panigacci di Podenzana e la possibilità di scegliere voi stessi il gruppo top della manifestazione. Come sempre il ricavato dell’evento sarà devoluto a sostegno delle famiglie dei malati oncologici.

SOSTENETE I PROGETTI SU EPPELA:

La Culla di Bratto: https://www.eppela.com/it/projects/20837-la-culla-di-bratto

Volerock Band Camp: https://www.eppela.com/it/projects/20818-volerock-band-camp