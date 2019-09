Assemblea Metropolitana del PD a Milano per parlare di Matteo Renzi

Teatro Milano - via Fezzan 11 - sabato 21 settembre ore 10.

"Il nome del nuovo partito sarà Italia Viva. In Parlamento siamo più di 40" dichiarava poche ora fa da Vespa l'ex leader del PD Matteo Renzi. E proseguiva: "Io voglio molto bene al popolo del Pd, per 7 anni ho cercato disperatamente giorno dopo giorno di dedicare loro la mia esperienza politica. Dopo di che le polemiche, i litigi, le divisioni erano la quotidianità". Per concludere così: "Il partito novecentesco non funziona più. Voglio fare una cosa nuova, allegra e divertente ma che metta al centro i problemi. I parlamentari li ho lasciati tutti a Zingaretti. Basta con questa cosa che se faccio una cosa io c'è sempre un retropensiero".

Molti spunti di cui parlare nella prossima Assemblea Metropolitana del PD a Milano, che si terrà al Teatro Milano - via Fezzan 11 - sabato 21 settembre ore 10.

Silvia Roggiani, Responsabile Organizzazione del PD Milano Metropolitana, di cui è Segretaria dal novembre 2018, dichiara: "Dodici anni fa ho deciso, insieme a tantissime persone, di partecipare alle primarie per la nascita di un nuovo partito riformista, a vocazione maggioritaria, capace di tenere insieme le tante anime del centrosinistra. Un partito con l’ambizione di cambiare il quadro politico e l’Italia, modernizzandola. Il Partito Democratico.

La scelta di oggi di Matteo Renzi, e di alcune persone con cui ho condiviso tanta strada, fa male, dal punto di vista politico e anche umano. Perché si, la poltica crea anche amicizie frutto della condivisione di tante battaglie. La sua è una scelta che rispetto, nella certezza che ci saranno ancora tante battaglie che potremo condividere insieme, e nella speranza che potremo ritrovarci.

Oggi come dice Nicola Zingaretti il nostro obiettivo deve continuare a essere dare all’Italia una nuova agenda per ridare speranza e futuro agli italiani. Oggi non dobbiamo comunque rinunciare al progetto per cui il Pd è nato e in cui tantissimi credono e ripongono fiducia: un partito plurale, progressista e riformista. Perchè io ne sono convinta: la casa dei tanti che hanno creduto a questo progetto è ancora qui".

Silvia Roggiani, laureata in Scienze sociali per la cooperazione e lo sviluppo, ha collaborato all'ufficio progetti nella fondazione Exodus di Don Mazzi, e per oltre 14 anni è stata assistente parlamentare dell'eurodeputata Patrizia Toia, coltivando una lunga esperienza nell'ambito della legislazione europea.





ALTRA ASSEMBLEA - Circolo A. Aniasi di Milano

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE alle ore 21:00 presso il Circolo A. Aniasi, si svolgerà un’Assemblea Pubblica per dibattere delle Evoluzioni Politiche.

Parteciperà: Barbara Pollastrini Deputata del Circolo.

Modera: Daniel Pludwinski Segretario Circolo A. Aniasi.

Circolo A. Aniasi - Corso Garibaldi 75, Milano