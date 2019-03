Assicuratore Facile ottiene la certificazione Zero Truffe de Il Salvagente

Il Salvagente, la rivista interamente dedicata alla tutela dei diritti dei consumatori ed edita da Matteo Fago, certifica Assicuratore Facile, azienda leader nel settore delle assicurazioni online.

IL SALVAGENTE: SCELTE CONSAPEVOLI

Il mensile è attivo anche nella promozione di scelte consapevoli in ambito alimentare e non, e per certificare l’effettiva qualità dei prodotti sul mercato ha ideato un bollino di qualità che viene rilasciato in seguito a test oggettivi svolti in laboratori indipendenti.

Il Salvagente annuncia quindi il conferimento della Certificazione di garanzia Zero Truffe ad Assicuratore Facile, supporto di formazione nato da un’intuizione del consulente assicurativo Simone Costenaro per permettere alle agenzie di automatizzare una lunga serie di processi amministrativi, consentendo così ai collaboratori un maggiore volume di tempo da impiegare nelle fasi di vendita.

UN VANTAGGIO COMPETITIVO

L’idea è stata sviluppata con lo scopo di fornire un concreto vantaggio competitivo alle agenzie assicurative, sempre più insidiate dalla fortissima concorrenza di banche e nuovi servizi internet e con risultati di fatturato sempre più incerti.

Oltre il 44% dei clienti possiede una sola polizza destinata ad estinguersi, e sul settore esterno alle assicurazioni di automobili le reti agenti hanno incassato, rispetto a dieci anni fa, quasi il 15% in meno.

Assicuratore Facile è un sistema di informazione e di consulenza che mira a contrastare queste problematiche, e intende aiutare i cittadini a prendere decisioni consapevoli sul tipo di protezione migliore da adottare per salvaguardarsi dai vari pericoli che possono mettere a repentaglio e compromettere la loro sicurezza economica.

Il modello promosso dall’innovativo sistema è focalizzato sulle persone, non sulle cose, e anziché promuovere i canonici prodotti assicurativi si è sviluppato attorno a quattro tematiche comuni che le persone sono chiamate ad affrontare:

garantire il reddito durante il ciclo della vita

proteggere i propri beni

poggiare i propri risparmi su una base solida di protezione

conoscere come il proprio patrimonio cadrà un giorno in successione per evitare blocchi e liti ereditari

Il tutto è inoltre supportato da un software, Sator, capace di costruire una banca dati dei clienti e proporre soluzioni personalizzate per ogni determinato target.

LA DIAGNOSI DEI RISCHI

Le verifiche di certificazione operate da Il Salvagente sui servizi offerti da Assicuratore Facile sono basate sui criteri inerenti alla Diagnosi dei Rischi, ovvero l’individuazione e la quantificazione dei potenziali rischi connessi ad ogni specifico cliente. Più nello specifico, sono stati presi a campione rappresentativo della totalità dei possibili casi 100 potenziali profili e inseriti nel database del software Sator; oggetto della valutazione è stata la stima, la correttezza e la giusta collocazione all’interno delle apposite aree dati riguardanti le differenti categorie presenti nella “Diagnosi dei Rischi”.

Le analisi del Salvagente, che hanno dato risultati positivi, prevedono un controllo periodico annuale su tutti i punti d’interesse del servizio. Affidarsi al procedimento per l’ottenimento dell’attestato di certificazione qualità aiuta le aziende a distinguersi in maniera netta sul mercato grazie alla natura oggettiva e rigorosa delle verifiche a cui si sottopone, garantendo così ai propri clienti un’esperienza di acquisto sicura ed informata.

“Grazie al Salvagente abbiamo una certificazione unica in Italia, che attesta la validità della diagnosi che eroghiamo al cliente come servizio finale” – dichiara il fondatore Simone Costenaro, che aggiunge “avevamo bisogno di un ente esperto che analizzasse fino in fondo i dettagli del nostro sistema e, così facendo, ponesse il suo marchio di validità su un processo al quale abbiamo lavorato per anni, nell’ottica di essere maggiormente trasparenti possibili nei confronti degli assicurati”.