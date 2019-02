Associazione Libertà e Giustizia. Corso di approfondimento della Costituzione

Il Circolo di Milano dell’Associazione Libertà e Giustizia organizza un corso per l’approfondimento dei valori fondanti della nostra Costituzione, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su di essi da parte dei cittadini italiani e di coloro che, anche se non ancora cittadini, ma in possesso di una sufficiente conoscenza della lingua italiana, in Italia vivono e/o lavorano.



EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Il Corso si chiama Educazione alla cittadinanza, si terrà presso la Casa delle Associazioni e del Volontariato del Municipio 1 in via Marsala 8 dalle ore 10 alle ore 13 per quattro sabati: 9/2; 16/3; 11/5 e 8/6 2019.

Ingresso libero e gratuito. Docenti del Corso il gruppo Costituzione nelle Scuole del Circolo di Milano di Libertà e Giustizia.

LIBERTA' E GIUSTIZIA

L’associazione si presenta al pubblico il 18 novembre 2002, al Piccolo Teatro Studio di Milano, tenuta a battesimo da note personalità della cultura italiana, come Gae Aulenti, Giovanni Bachelet, Enzo Biagi, Umberto Eco, Alessandro Galante Garrone, Claudio Magris, Guido Rossi, Giovanni Sartori, Salvatore Veca e Umberto Veronesi, ha come scopi dichiarati nel suo Manifesto quelli di "dare un senso positivo all'insoddisfazione che cresce verso la politica, trasformandola in partecipazione e proposta" e di "essere l'anello mancante fra i migliori fermenti della società e lo spazio ufficiale della politica".

Tra gli obiettivi la laicità dello Stato, l'efficacia e la correttezza nell'agire pubblico, l'equilibrio tra i poteri.

La sua attività si basa su scuole politiche, convegni, seminari, pubblicazioni e proposte di legge