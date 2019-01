Associazione Milano Vapore. Evento -Vino e Cultura- al “55 Milano”

VINO E CULTURA. L’AFTER WORK DA NON PERDERE

Dalle 19.30 di ieri sera l’affascinante locale milanese “55 Milano” (Via Piero della Francesca, 55) è stato ospite di uno degli eventi più sentiti e apprezzati dall’esigente pubblico cittadino: l’aperitivo ”D.Wine, after work“, che si conferma ancora una volta all’altezza delle aspettative.

L’evento L’evento, pensato per rigenerarsi dalla faticosa giornata lavorativa, è stato un tripudio di sapori, profumi e sensazioni, grazie ad un’atmosfera di inizio serata che ha messo a proprio agio gli ospiti intorno ad un ricco Royal Buffet e calici di ottimo vino.

Poco più tardi il jazz dj set ha fatto ballare e divertire il pubblico che nel frattempo ha avuto la possibilità di cimentarsi in gare e giochi di Wine tasting : riconoscendo gli aromi floreali e vegetali e degustando il sapore di un vino di eccellente qualità. In palio ricchi premi per i vincitori.

CANTINA SANTA MARGHERITA

La cantina scelta per la serata è stata la veneta Santa Margherita, nata nel 1935, indissolubilmente legata al suo vino-icona Pinot Grigio che, inutile dirlo, è stato il favorito della sera. L’atmosfera creatasi ha sicuramente stimolato la festa, il gioco, il divertimento creando un evento unico nel suo genere .

Pensato dall’Associazione Milano Vapore, in collaborazione con D.Wine e Fisar, è un evento da ricordare e segnare in agenda per il prossimo futuro.

Milano Vapore e D.Wine

Milano Vapore è un’associazione culturale fondata nel maggio del 2000 da Giampaolo Berni Ferretti con lo scopo di promuovere lo sviluppo della cultura a livello europeo e di cogliere e catalizzare tutto ciò che Milano ha da offrirci.

Giampaolo Berni Ferretti

Per Giampaolo Berni Ferretti la cultura passa anche attraverso momenti come questo, dove all'atmosfera di relax creata magistralmente da locali come il “55 Milano” si accompagnano esperienze gustative come quelle create dal wine tasting organizzato dalla Cantina Santa Margherita.

Il nome Milano Vapore non è stato scelto a caso. La Fabbrica del Vapore (via Procaccini, 4) ne è infatti la sede, mettendo spesso a disposizione i propri spazi per eventi e attività culturali.

D.wine, stretta collaboratrice di Milano Vapore, è il primo after work in italia : pensato ad hoc in orari destinati ad intrattenere e distrarre un pubblico professionale e lavoratore, sta conoscendo grande successo, spostandosi tra i locali della metropoli con frequenza di circa un mese e offrendo un divertimento assicurato, accompagnato dalle fragranze e dagli aromi che solo una bevanda come il vino può regalarci.

Partner della serata di ieri è stata anche Fisar, che promuove la cultura del vino e mette a disposizione i propri sommelier di alto livello.

Il vino come una bevanda o come un’esperienza alla scoperta di sé?

Scoperto per la prima volta in Grecia nel 1000 a.C. è da sempre stato fonte di ebrezza e divertimento. A ricordo di ciò è stato il tema della serata #Baccoperbacco che ci porta indietro a ricordare le origini di questa gustosa bevanda, facendoci contemporaneamente scoprire e rivivere una parte della nostra cultura spesso dimenticata e che solo negli ultimi anni sta fortunatamente conoscendo una fase di crescita . Perché il vino è sapore, cultura, tradizione, passione ed è bene onorarlo in modo giusto, consapevole ma anche divertente.

Se conoscere il vino è il vostro obiettivo del 2019, il prossimo D.Wine è l’evento da non perdere.

Letizia Dehò