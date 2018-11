AVIS. “Buon sangue non mente”: parte da Milano un originale contest

Dopo il lancio di “Be Presilent”, progetto ludico-creativo sulle maxi-emergenze presentato ufficialmente lo scorso 6 ottobre a Pistoia, la collaborazione di AVIS e Rotaract Club si arricchisce ora della presenza di Round Table, Agorà, Ladies Circle e Club41 per una nuova iniziativa dal titolo “Buon sangue non mente”.

Per la precisione, si tratta di un concorso organizzato dal club service Round Table 75 Milano “Cinque Giornate” e dall’Avis Comunale di Milano, in collaborazione e con la partecipazione dei club milanesi Agorà, Ladies Circle, Club41, Rotaract Milano Duomo, Rotaract Milano Porta Vercellina, Rotaract Milano San Babila, Rotaract Milano Settimo, Rotaract Milano Sforza.

SENSIBILIZZARE AI TEMI DELLA DONAZIONE

I 9 club, ognuno facente squadra a sé, avranno come obiettivo quello di sensibilizzare il più ampio numero di persone ai temi della donazione di sangue ed emocomponenti.

Nell’ambito di questa originale “sfida”, che punta a essere lanciata anche in altre città italiane, i club daranno supporto anche alle giornate di raccolta organizzate dall'Associazione e sosterranno le campagne mediatiche di sensibilizzazione attraverso i canali social media e i siti web.

ROUND TABLE

Fondata nel 1927 in Gran Bretagna, la Round Table è un’organizzazione filantropica diffusa in oltre 60 nazioni tra cui l’Italia, dove è presente da ben sessant’anni e può contare su più di 60 club. Tra i suoi principali scopi spiccano l’interazione, l’amicizia e le intese personali tra giovani professionisti, che si impegnano a svolgere al meglio le rispettive attività. Svolge iniziative di carattere filantropico fornendo supporto alle associazioni di volontariato operanti sul territorio.

