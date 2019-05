Barolo Fashion Show 2019. Festival di moda, design, fotografia e hi-tech

IL FESTIVAL DELLE ECCELLENZE E NUOVE PARTNERSHIP INTERNAZIONALI

Il Barolo Fashion Show 2019 ritorna protagonista nel cuore del sito dei “Paesaggi vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato” diventando un vero e proprio festival in cui moda, design, fotografia e hi-tech sono al centro dell'attenzione: le colline Patrimonio mondiale Unesco vedranno quindi una “tre giorni” (da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno) densa di eventi e sorprendenti novità.

La quarta edizione del Barolo Fashion Show dunque sarà caratterizzata da workshop, convegni dibattiti, approfondimenti e spettacoli che culmineranno nelle sfilate di alta moda previste per le serate di sabato 1 e domenica 2 giugno: nel corso della prima, la passerella di piazza Castello Falletti di Barolo vedrà la partecipazione di stilisti affermati e con un taglio “glocal” grazie alle presenza di professionisti italiani e stranieri; nella seconda sarà protagonista il Barolo Fashion Contest, un concorso per stilisti e designer emergenti under 38 provenienti da tutta Italia.

MODA E CULTURA

Tra gli stilisti partecipanti, l'eclettico designer italo-bulgaro Dimitar Dradi, grande promessa della moda italiana e le giovani stiliste Valentina Denti (prima stilista del Barolo Fashion Show ad andare a Wenzhou) e Nicole Baratta.

La manifestazione avrà luogo dunque in 3 luoghi di sicuro impatto come il magnifico borgo di Barolo, le cantine produttrici del “Re dei Vini” (il Barolo) e lo storico Castello Falletti sede del prestigioso “Wi-Mu – Museo del Vino” che resterà aperto per tutta la durata del Festival.

Da sottolineare il rafforzamento della partnership con il distretto della moda e del fashion di Wenzhou, che porterà in passerella stilisti della Repubblica Popolare Cinese, oltre alla presenza di buyer provenienti da Arabia Saudita, Giordania e Australia.

Tutto ciò che ruota intorno al mondo della moda, del design, della fotografia, del marketing e della comunicazione avrà dunque una vetrina d'eccellenza grazie a laboratori e seminari condotti da professionisti d'eccellenza: vi saranno esposizioni di gioielli, articoli di design e mostre fotografiche, momenti di approfondimento sulle tematiche del marketing, import-export in Russia, Est Europa e Cina, performance di cucina e wine show a cura del Consorzio delle Eccellenze di Langhe Monferrato e Roero, dell'Ente Fiera Internazionale del Tartufo Bianco di Alba e dell'Accademia Italiana del Bocuse d'Or.

Sarà presente la splendida Iuliana Ierugan nei panni di presentatrice, indossatrice, showgirl.

