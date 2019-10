Bellezza è Armonia. Il 22 ottobre, alla Pesa Pubblica di via Melzo 19 a Milano

Martedì 22 ottobre, alla Pesa Pubblica di via Melzo 19, verrà organizzato l’evento “BELLEZZA E' ARMONIA” dalle ore 19 in poi.

Da un’idea e un progetto dei titolari Alessandro Nicolaci e Davide Vitale, che a partire dalla design week hanno iniziato un percorso dedicato all’arte in tutte le sue forme e agli artisti di talento di ogni forma d’arte.

Pesa pubblica: atmosfera easy in centro a Milano

Uno dei locali preferiti dagli amanti della movida, carattere poliedrico, capace di adattarsi alle diverse esigenze dei clienti con proposte molto interessanti: dall’aperitivo al drink dopo cena, da un locale alla moda a una vetrina per gli artisti la Pesa Pubblica presenta un evento contraddistinto da Unione-proporzione-accordo-Concordanza tra elementi diversi.

Nuovi cocktails

Alessandro Nicolaci e Davide Vitale, gestori del locale, rivelano: “Abbiamo inaugurato i nuovi cocktail tre mesi fa per l’estivo. Nella lista abbiamo tenuto i sei drink più apprezzati dell’anno scorso, gli altri sei sono nuovi. Della creazione se ne occupa il bartender, pur seguendo le nostre indicazioni sui prodotti da utilizzare (gin, vodka di altissima qualità). Alcuni sono dissetanti, altri serviti in coppetta. In generale tutti i drink sono pensati per essere pre-dinner e after-dinner. A fine mese usciremo con una nuova drink list che rimarrà tale fino a primavera”.

Bellezza a 360°

Nel locale sfileranno i capi di Stefania Ancorotti de l’Atelier del Borgo di Crema e i gioielli artistici di Patrizia Amoddio, indossati da ragazze e donne di ogni età, in una visione della bellezza a 360 gradi, senza limiti di tempo, forma, misura, stereotipo, classificazione.

Atelier del Borgo è sinonimo di sartoria tailor made, qualità dei tessuti e delle lavorazioni e artigianalità ma non riservata a pochi, una moda per tutti coloro che amano i pezzi unici, personalizzati, abbinati a gioielli che trasmettono arte e cultura.

Tema della serata è la ricerca della bellezza, del gusto, del singolo dettaglio, fatto con amore e passione.

Abiti e gioielli

Come per i gioielli di Patrizia Amoddio, ogni pezzo, ogni manufatto dapprima è un atto di creazione e di armonia. È arte da indossare….e ogni arte da indossare, ogni pezzo, è unico come l’unicità di tutti gli esseri umani.

Questa arte da indossare di Stefania Ancorotti e Patrizia Amoddio rende liberi di esprimere chi siamo e di valorizzarci senza costrizioni e imposizioni, mettendoci in sintonia con la nostra identità.

Abiti e gioielli da indossare, non come maschere, per proiettare un’immagine grandiosa di sé, p’diversa dalla realtà, ma per esprimere meglio il nostro io e valorizzarlo, rispettando il bisogno centrale di ciascuno di noi, che è quello di esprimersi liberamente e in modo autentico. Così abiti e gioielli vivono di vita propria, atemporale, perchè unici e pensati al di là delle convenzioni, prima di essere oggetti preziosi sono atto di una creazione, quella dell'anima.

Per l’occasione saranno installate alla Pesa Pubblica alcune opere storiche dei primi anni ‘90 di Stefano Pizzi, dedicate al mondo della moda. L’autore è nato a Pavia nel 1955, ha studiato al Liceo Artistico e all’Accademia di Belle Arti di Brera, della quale è stato Vicedirettore ed è attualmente Titolare di Cattedra di Pittura, Responsabile delle Relazioni Esterne e membro del Consiglio di Amministrazione. Nel corso degli anni ’70 ha partecipato attivamente alle iniziative del Movimento Studentesco ed al dibattito interno ai fenomeni della Nuova Sinistra. Animatore di istanze culturali e di interventi nel sociale conduce a tutt’oggi una costante attività espositiva attraverso mostre personali e rassegne nazionali ed internazionali alle quali è di volta in volta invitato.

L’itinerario della sua ricerca ha sempre teso a sviluppare un confronto tra la pittura e il suo supporto che tecnicamente si esplica nel dialogo tra l’iconografia dipinta e quella dei materiali sui quali opera. Questa dialettica tra soggetto e contesto, significato e significante, lo ha contraddistinto all’interno del sistema dell’arte verso il quale ha sempre assunto una posizione critica se non antagonista.

La precoce scelta della docenza accademica si è rivelata uno stimolo ulteriore alla partecipazione al dibattito artistico contemporaneo con la costante presenza a convegni, seminari, work-shop. Autore di ricerca è conosciuto anche dal grande pubblico per le sue spettacolari installazioni urbane realizzate nel corso degli anni ’80 e ‘90. Oltre alla pittura si è dedicato alla grafica d’arte ed alla ceramica. Le sue opere sono presenti in numerose collezioni pubbliche e private in Italia ed all’estero.

Trucco e parrucco

Le modelle saranno truccate e pettinate dal look maker Joseph Donnola.

Donnola segue mode e tendenze, ma riesce a tirare fuori il meglio da ogni donna, capisce il giusto stile per ognuna, è un esteta, adora tirare fuori il bello che c’è in ogni donna, dando un taglio adeguato al viso di ognuna. 35 anni di esperienza, ha lavorato con grandi nomi italiani e internazionali, da Coppola, a Vidal Sassoon, in Italia, a Londra, negli Stati Uniti, è un vero e proprio look maker, avendo collaborato con top model come Linda Evangelista, Kate Moss e attrici come Charlize Theron.

Ama il suo lavoro e ovunque sia, in qualsiasi situazione, a bordo di una barca o nella suite di un albergo seven stars, lo fa con passione, con la normal people o le star internazionali, creando il giusto look per ogni donna.