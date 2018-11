BeReady2Fly. 20 startup pronte al decollo con Bocconi e Politecnico di Milano

Spaziano in tutte le aree dello scibile umano le iniziative proposte dalle 20 startup selezionate da Bocconi e Politecnico di Milano per BeReady2Fly.

Un’alleanza strategica tra università, che mette al centro i temi dell’imprenditorialità e dell’innovazione e che ha come obiettivo quello di rendere più attrattivi, a livello internazionale, i due atenei.

Due eccellenze del panorama universitario italiano (una pubblica e una privata) hanno siglato un accordo per integrare le proprie competenze e metterle a servizio di studenti, start up e industria, creando così BeReady2Fly, un evento creato dai due atenei e dai rispettivi incubatori (PoliHub e Speed Mi Up) per favorire l’incontro tra investitori, imprese e le migliori startup ad alto potenziale provenienti di due ecosistemi universitari.

LA COMMUNITY DI TESTER

Caratteristica fondamentale dell'iniziativa è poter dialogare con la community di Tester in modo molto semplice, fornendo così ai team di sviluppo preziosi feedback strutturati, utili per migliorare la qualità dell’app mobile e dei servizi digitali. Senza contare che tali strumenti sono testati su oltre 250.000 dispositivi personali dei tester coinvolti.

Ecco che si viene a sviluppare un mondo in cui le esperienze digitali sono interazioni continue tra clienti e aziende. Il digitale si mescola al mondo fisico e l’obiettivo finale è solo uno: una User Experience memorabile.

ELENCO STARTUP HIGH FLYER CLUSTER DIGITAL

CLUSTER DIGITAL

1. AppQuality

2. Leaf Space

3. Orwell

4. Userbot

5. Math&Sport

CLUSTER INDUSTRIAL

1. D1 Milano

2. Nireos

3. Phononic Vibes

4. Xnext

5. Springa

CLUSTER SMART LIVING

1. CercaOfficina.it

2. Mind the Gum

3. myCookingBox

4. WashoutApp

5. Zakeke

CLUSTER FIN-AGRI-HEALTH TECH

1. Cleafy

2. Ekuota

3. FinDynamic

4. Idroplan

5. Wise

"BeReady2Fly è una delle iniziative Bocconi a supporto dell’imprenditorialità", dichiara il rettore della Bocconi, Gianmario Verona. "Competenze e imprenditorialità sono i fattori di sviluppo che, oggi, hanno maggiore bisogno di sostegno e BeReady2Fly, con il suo accento sulla fase di scaleup, aiuta a declinare il concetto di imprenditorialità in un modo più completo, che non consideri il solo momento dell’avvio di una nuova impresa".

Ferruccio Resta, rettore del Politecnico di Milano aggiunge: "Milano, con le sue università e la ricchezza del suo capitale umano, è un bacino d’utenza unico in Italia. In Lombardia, negli ultimi otto anni, sono nate oltre 15.000 startup knowledge intensive, con un tasso di sopravvivenza dell’80% circa. Credo che i tempi siano maturi per trasformare questo ecosistema in un grande vantaggio competitivo, per fare in modo che non solo le startup rimangano vive sul mercato, ma soprattutto che crescano, che scalino. Questo è possibile solo attraverso obiettivi ampi e condivisi, con il contributo dell’intero sistema chiamato oggi a raccolta da BeReady2Fly, dalle università alle imprese, dagli alumni alla comunità finanziaria, per convogliare energie, per dare vita a quella massa critica che può realmente renderci competitivi".

Ma approfondiamo qualche idea del mondo digitale.

APPQUALITY

AppQuality valuta la qualità di app e servizi digitali sfruttando il crowd: i clienti possono coinvolgere gli utenti finali per migliorare il funzionamento dei servizi e sfruttare reali persone fisiche per la ricerca di bug non rilevabili dai tradizionali strumenti di test automatici.

AppQuality fornisce una serie di strumenti e tecnologie per distribuire e testare app, siti internet, chatbot e qualsiasi altro prodotto digitale grazie a una comunità di migliaia di tester (il Crowd: crowd.app-quality.com).

CONTATTI www.leaf.space |info@leaf.space

ORWELL SRL

Orwell è un Virtual Studio con sede a Milano che ha iniziato nel 2014 come startup innovativa e spin-off di uno studio di produzione 3D molto noto.

Orwell è recentemente entrato nel mondo della realtà virtuale con Virtual Soccer Zone, un immersivo videogioco di calcio in realtà virtuale ideato per fan zone, arcade ed eventi. Un gioco per millennial e post-millennial sviluppato anche per piattaforme di gioco digitali, come Steam, Viveport e Oculus store.

Virtual Soccer Zone testa la resistenza fisica e la coordinazione occhiomano-piede.

CONTATTI www.orwell-vr.com | info@orwell-vr.com

USERBOT

Userbot fornisce Intelligenza Artificiale per il Customer Service. L’azienda ha sviluppato un’innovativa piattaforma tecnologica basata sull’Apprendimento Automatico, sul Deep Learning, sull’Intelligenza Artificiale e sulla Sentiment Analysis per interagire con i clienti in un linguaggio naturale su qualsiasi

canale digitale.

Rispetto ai metodi esistenti, Userbot offre un’innovativa soluzione intelligente che richiede sforzi minimi dagli utenti e riduce le azioni ripetitive e noiose dell’uomo, migliorando l’efficienza del customer service e riducendo i costi: formazione dinamica IA; propria tecnologia IA; soluzioni aziendali SaaS.

CONTATTI userbot.ai| ciao@userbot.ai