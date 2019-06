Berni Ferretti. Milano dopo elezioni europee e lo strano caso del Municipio 1

LO STRANO CASO DI MILANO E DEL SUO MUNICIPIO 1

Il voto per le elezioni Europee 2019, decreta un superamento del renzismo con una forte affermazione del voto leghista. Milano, da sempre faro e anticipatrice dei cambiamenti, ritiene più credibile l’amministrazione del Sindaco Sala e, fatto insolito nel Municipio 1 di Milano, Forza Italia registra quasi un 15% dei consensi contro il 9 del resto della città. E’ una chiara affermazione di quella Milano che deve fare quotidianamente una sintesi tra la sua vocazione Mitteleuropea, la sua vocazione di città francese e la sua collocazione in Italia.

MILANO CAPITALE MORALE

Come ha detto Salvemini: “Quello che accade a oggi a Milano, succederà domani in Italia”. E’ la Milano della Scala, del Piccolo, dei suoi teatri, ma anche la Milano della Fondazione Prada, del Museo di Armani, del Museo delle Culture, di book city, del piano city, del fuori salone, della moda, della Bocconi, del Politecnico, del Ghisleri e delle sue eccellenze universitarie. E’ la Milano della Borsa e delle sue aziende, ed ora, grazie ad un quindicennio di buone amministrazioni (Albertini e Moratti) è anche la Milano della Pedemontana, della BreBemi, della Tangenziale est esterna, delle linee di Metropolitana. E’ la Milano del recupero della Darsena, di pazza Gae Aulenti, del nuovo Sky Line, di piazza XXV aprile, di City Life, del Bosco Verticale, dei nuovi parchi urbani e di Expo2015. E’ la Milano, che dopo il profondo rinnovamento e gli innumerevoli investimenti attirati dalle amministrazioni Albertini e Moratti, è la capitale morale d’Italia, in un momento in cui la vera capitale, Roma, dimostra di non avere gli anticorpi necessari.

CAPITALE EUROPEA

Chiediamo il parere di Giampaolo Berni Ferretti, Responsabile Politico Forza Italia Municipio 1 e Vice Capogruppo Forza Italia Municipio 1: "Viene premiato, nonostante i grandi mal di pancia di un decennio di politiche della cooperazione internazionale e della Politica estera Italiana, sbagliate, ancora un modello di città che non solo guarda all’Europa, ma che rivendica il suo ruolo di capitale Europea.

Noi nel Municipio 1, nel nostro piccolo dal settembre 2016 abbiamo, cercando di interpretare questa milanesità, subito presentato un’ interrogazione al Sindaco sul cantiere della M4 e sul suo impatto sugli esercizi commerciali [1];

abbiamo fatto una forte opposizione alla non fluidificazione del traffico, con particolare riferimento alla chiusura di piazza Castello, che per noi è un errore urbanistico (ottenendo almeno che i residenti ed i taxi potessero raggiungere le abitazioni) [2];

alla chiusura di via Luini (aperta temporaneamente) ed al senso unico di via Cappuccio (che per noi andrebbe invertito rispetto all’attuale);

abbiamo presentato una Mozione e ed una Interrogazione articolatissime sull’area intorno a Porta Romana e Porta Vigentina, l’area dei servizi di Milano (Policlinico, Tribunale, Università e cliniche private), che ha portato ad un tavolo di confronto con la maggioranza Dem, ed all’approvazione di numerose delibere tra cui, gli Ordini del Giorno 17 e 18 del 4 maggio 2017, su “riordino –Romana-Vigentina” e “Indirizzo manutenzione ord. e straord verde”[3];

alla denuncia con un’apposita Interrogazione al Sindaco, della situazione delle biblioteca Sormani letteralmente “presa d’assalto” dai senza tetto alla ricerca di un bagno e di un riparo caldo [4];

abbiamo promosso una mozione popolare per ottenere l’inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche anche Largo Richini, via Pantano e le aree circostanti [5];

sull’ Interrogazione al Sindaco, per chiedere se quanto denunciato sul canale youtube, ovvero che il fenomeno dell’accattonaggio, che come detto dai citati autori, sarebbe organizzato dalla Mafia Nigeriana [6];

abbiamo presentato un’ Interrogazione al Sindaco sulla situazione di via Torino dove assistiamo all’aumento della presenza di mezzi per il carico e scarico delle merci durante tutta la giornata, che occupano, oltre agli spazi dedicati al carico e scarico, anche i marciapiedi di via Torino, situazione ulteriormente aggravata dalla presenza sui marciapiedi di motociclette, automobili e di bancarelle (soprattutto in prossimità del tempio di San Sebastiano);

abbiamo presentato un Ordine del Giorno, su “Interventi di riqualificazione nell’area della Milano Romana e delle Cinque Vie”[7] , che ha portato e porterà in particolare al riordino delle piazze San Sepolcro e Mentana;

abbiamo insistito chiedendo manutenzione ordinaria in centro storico con strade piene di lastroni di pavé fuori posto e di buche [8].

IL PATROCINIO

Abbiamo voluto i Patrocini del Municipio 1 ed abbiamo partecipato, le scorse primavere estate, alle feste per il “69° e 70°Anniversario dell’Indipendenza dello Stato d’Israele”, promosse dalla Comunità ebraica milanese” un piccolo gesto, ma anche un’importante testimonianza nel ribadire e difendere anche lo Stato d'Israele che, senza se e senza ma, rappresenta un avamposto di modernità e democrazia liberale. Impegno per costruire un Mediterraneo, “MARE CHE UNISCE”, di pace tra le religioni, continuato lo scorso dicembre 2017 aderendo, ed a mia volta promuovendo un appello per salvare la storica sinagoga Beth Shlomo di “Porta Romana”. Nella storia della sinagoga, oggi in corso Lodi 8, l’ha vista ricevere l'Ambrogino D'oro dalle mani del Sindaco. Oggi è anche la sede dell'associazione Amici di Israele Nazionale e del centro studi nazionale sulla Brigata Ebraica con un piccolo museo e uno spazio multimediale che ospita serate gratuite aperte a tutti e dedicate ai temi dell'ebraismo, di Israele e della Brigata ebraica [9].

Ci siamo FATTI PROMOTORI, con numerosi avvocati Tributaristi e Giuslavoristi di noti Studi milanesi, di numerose riflessioni su “Milano e il sistema di tassazione locale-Linee di tendenza e prospettive di intervento”.

A Milano infatti la crescita della pressione fiscale a Milano è ormai un dato di fatto inarrestabile dal 2011. Il Capoluogo lombardo è in testa alla classifica dei capoluoghi di regione che hanno visto il maggior incremento di gettito delle addizionali comunali, come quella IRPEF: + 450% dal 2010 [10] .

Abbiamo promosso, insieme alle Associazioni Orticola Lombardia e delle 5VIE, una marcia da Torre Gorani, fino alle colonne di San Lorenzo (dove sono stati liberati 500 palloncini) con un girasole in mano. Ad ogni palloncino era attaccata una bustina di semi di salvia, simbolo di buon auspicio. Un’importante occasione per ribadire alle Istituzioni Comunali la necessità di riconquistare alla legalità, da parte della Milano che rispetta le leggi, ama le Istituzioni e l’Italia, di chi come noi è liberale, una delle zone più degradate della città: “Appunto il Carrobbio!”.

Impegno per la legalità che ho continuato denunciando la situazione di Piazza Sant. Ambrogio dove, centinaia di giovani si davano appuntamento il Venerdì e Sabato muniti di ettolitri di alcolici per fare baldoria. Purtroppo questa aggregazione di giovani non residenti nel quartiere portava molestie fino a notte fonda, risse, aggressioni a chi protesta e la presenza degli immancabili spacciatori maghrebini.

Non che manchino i problemi di giorno. Gli studenti della Cattolica festeggiano le lauree davanti al Mausoleo dei caduti lasciando tutto per terra e il Comune ha autorizzato anche un chiosco che contribuisce al degrado. Sul versante sud il fossato della Porziuncola vicino Via SanVittore e Via Carducci era invece, ahimè ormai, una discarica a cielo aperto [11] ..

Abbiamo continuato l’impegno per l’Area di Corso di Porta Romana (la Zona dei Servizi della città), denunciando con apposita interrogazione sui “Senza tetto e bivacchi in corso di Porta Romana” ed in generale a Milano. In cui ho ribadito, ancora una volta, con forza, la necessità per il Comune di Milano, di realizzare un centro dove cercare di “recuperare”/reinserire i senza tetto: NON LASCIAMO INDIETRO NESSUNO [12].

Abbiamo promosso, insieme alle associazioni Raggio Croceta, Amici della Guastalla e PortaRomanaBella, un dibattito pubblico invitando il Presidente della Fondazione Policlinico per presentare alla città ed al quartiere il progetto del nuovo Policlinico di Milano [13]

Non abbiamo perso l’occasione per denunciare alla luce della Dichiarazione Universale Diritti Umani, gli impatti di un fenomeno migratorio incontrollato sulla città, due Interrogazioni (nel settembre 2017 e nel luglio 2018) in merito alla presenza di persone all’interno dei giardini Indro Montanelli e del loro degrado. Atti che hanno portato ai successivi sgomberi ed alla sistemazione del Parco. Impegno, per i Giardini Indro Montanelli, continuato lo scorso dicembre 2017, in occasione dell’iniziativa dell’Associazione “Agiamo” volta, tra le altre cose, a ripulire il Parco dalle foglie a dicembre inoltrato [14]

Abbiamo presentato un Ordine del Giorno sul commercio abusivo da Largo Crocetta a tutto il Municipio 1 [15], che ha portato ad una più efficace “attenzione” da parte dei Vigili Urbani al fenomeno.

Abbiamo e stiamo facendo una forte opposizione sulla riapertura dei Navigli nel centro di Milano. Scelta che per noi renderebbe impossibile la circolazione a Milano [16].

Abbiamo, infine chiesto, dopo il restauro della Darsena e del Porto di Milano, denunciandone anche il degrado, che il Comune e la sua Giunta si facesse promotore di grandi eventi in Darsena capaci di attirare anche un pubblico internazionale e parte diligente nella gestione della sicurezza della zona [17].

. [18]Abbiamo cercato di coinvolgere il Comune, riuscendo per il momento a farlo solo da parte del Municipio 1 , nel tentativo, attualmente solo molto dei privati di restituire alla città e di valorizzare l’antica (anno 1000 D.C.) Torre Litprando

Responsabilità, spirito di servizio, sogno di una città capitale europea che nonostante una lunghissima campagna elettorale, dal giugno 2018, ricca di scorrettezze, piena di continui tentativi di discredito e di colpi di scena giudiziari. A cui i milanesi del Municipio 1 hanno voluto comunque tributare fiducia. Ne siamo orgogliosi e, quella fiducia cercheremo di non deluderla mai, consapevoli che ci viene chiesto, nel nostro piccolo, di cercare di alimentare e lavorare incessantemente per una Milano Bella Da Vivere. Memori del fatto che la Politica è identità, è saper dare una risposta ai bisogni. Ricordando un’antica battuta di Carlo Rosselli, sembra che ora dobbiamo dire: “La rivoluzione per la quale lottiamo, e da tempo lottiamo, dovrà essere non solo un fatto sociale, ma un grade fatto morale. Una catarsi, una purificazione di popolo. Che si possa dire: “Ecco fin qui fummo vili, deboli e meschini. Ma da qui comincia la nuova storia”… Da qui comincia la nuova Italia.

Breve video delle iniziative:

https://www.youtube.com/watch?v=0sui16vP03o

o

https://www.facebook.com/gpberni/videos/10155214621446914/

Breve intervista sulle iniziative amministrative prese da Giampaolo Giorgio Berni Ferretti:

https://www.youtube.com/watch?v=6iszqtieI1s