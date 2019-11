Biovalley Investments Partner (BIP). Aumento di capitale su CrowdFundMe

Si è aperta su CrowdFundMe S.p.A.- unica piattaforma italiana di equity crowdfunding quotata a Piazza Affari- la campagna per l’aumento di capitale di Biovalley Investments Partner (BIP), la holding industriale di Trieste specializzata negli investimenti in società innovative nei settori delle scienze mediche e della vita, guidata dal presidente Diego Bravar, già fondatore e “traghettatore” in Borsa di TBS Group SpA (ora Althea S.p.A). L’ obiettivo della campagna di crowdfunding, che punta a un primo traguardo di 500.000 euro, è quello di raccogliere ulteriori risorse economiche per divenire un gruppo di riferimento, in Italia e in Europa, nel campo del BioHighTech e valutare un futuro sbarco sul listino AIM. Il chip minimo d’investimento parte da 20.000 euro.

BIOVALLEY

Biovalley investe e gestisce, a livello industriale, startup e PMI innovative operanti nei mercati biomedicale e biofarmaceutico, accelerandone la crescita attraverso alcune società di riferimento del settore, delle quali è stato già acquisito il controllo. La holding è nata nel 2017, subito dopo l’OPA (di circa 100 milioni) e il delisting di TBS. Per la creazione di BIP, Diego Bravar ha investito, insieme ad altri imprenditori, 3 milioni di euro, con lo scopo di capitalizzare il grande valore generato dall'importante sistema della ricerca di Trieste e delle regioni circostanti. Un sistema che vanta 150 imprese attive nei settori del biomedicale, biotecnologico e bioinformatico, con un fatturato complessivo di oltre 800 milioni e più di 5.000 addetti. Trieste, inoltre, che accoglie la più grande concentrazione di ricercatori in Europa (37 per 1000 lavoratori, contro una media di 8 in Europa e 6 in Italia), è la sede del Cluster Smart Health (distretto tecnologico biomedicina molecolare) ed è stata nominata Capitale Europea della Scienza dal 2018 al 2020: il prossimo anno ospiterà l’EuroScience Open Forum (Trieste ESOF 2020).

Nei suoi primi 18 mesi di vita, BIP ha allacciato relazioni con importanti centri, istituti di biotecnologia, ospedali, università e scuole di studi avanzati in modo da rafforzare il network di innovazione e ricerca e ha svolto un’intensa attività di scouting, valutando più di 50 aziende e startup innovative con le metodologie della Silicon Valley, grazie all’esperienza dell’amministratore delegato Giovanni Loser, da 25 anni in posizioni apicali di aziende italiane con competenze di finanza aziendale e da 5 anni coinvolto in innovazione.

Nel 2019 Biovalley Investments Partner ha un capitale sociale di 6,6 milioni di euro e partecipazioni in 11 aziende che avranno ricavi a fine anno, a livello aggregato, per circa 11 milioni di euro, con una crescita stimata superiore al 20% rispetto all’anno precedente.

CrowdFundMe



I fondi raccolti con la campagna di equity crowdfunding su CrowdFundMe saranno utilizzati per proseguire il processo di creazione del valore delle società controllate e/o partecipate dalla holding industriale e dei futuri investimenti che verranno effettuati in società operanti dell’industria BioHighTech. In particolare il capitale ottenuto sarà investito in società con diverse fasi di sviluppo, o consolidando gli attuali investimenti.

Quanto al mercato di riferimento di Biovalley, il settore dei dispositivi medici, nel corso del 2018 ha registrato in Italia un fatturato complessivo di 11,4 miliardi di euro e un valore dell’export pari a 5,1 miliardi di euro, in crescita del 4,7% rispetto all’anno precedente.

L’industria farmaceutica italiana



L’industria farmaceutica italiana, composta da 291 imprese, nel 2018 ha raggiunto il record storico per valore della produzione, pari a 32,2 miliardi di euro, con una crescita del 3,2% rispetto all’anno precedente (fonte: The European House – Ambrosetti). Il solo settore farmaceutico italiano investe in Ricerca & Sviluppo 1,65 miliardi di euro, in aumento del 7,8% rispetto al 2017 e del 35% negli ultimi 5 anni, mentre il biotech nel 2018 ha destinato oltre 2,1 miliardi di euro in attività R&D, generando un fatturato pari a 11,5 miliardi di euro, segnando una crescita del +72% rispetto al 2012

Per saperne di più sulla campagna di equity crowdfunding di BIP su CrowdFundMe:

https://www.crowdfundme.it/projects/biovalley-investments-partner/

___________________________________

CrowdFundMe è una delle principali piattaforme italiane di equity crowdfunding ed è il primo portale a essersi quotato nella storia di Piazza Affari (marzo 2019). La società, oggi una PMI Innovativa con sede a Milano, è stata fondata nel 2013. L’anno di piena operatività sul mercato, tuttavia, è il 2016.

Il portale offre la possibilità di investire in società non quotate come startup o PMI, accuratamente selezionate tra quelle che presentano il maggiore potenziale di crescita. Gli investitori, sia retail che istituzionali, hanno così l’occasione di diversificare il proprio portafoglio investendo in società non quotate.

Per continuare a innovare il settore di riferimento, CrowdFundMe ha concluso un accordo con EY che fornirà supporto tecnico e metodologico per migliorare la user experience degli utenti e per sviluppare un mercato secondario, dove la vendita di quote di società non ancora sbarcate in Borsa sarà più snella. Il portale, ad oggi, ha già realizzato insieme a Directa SIM il sistema della “rubricazione” che rende più liquido lo scambio di quote delle Srl.

CrowdFundMe, inoltre, ha siglato una partnership con BDO (tra le cinque maggiori organizzazioni internazionali di revisione aziendale), per individuare le migliori startup e PMI che desiderano fare equity crowdfunding. Si tratta di un passo importante verso uno degli obiettivi principali del portale, ovvero l’integrazione tra il mondo Fintech e la finanza classica.