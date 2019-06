Bob Sinclar torna al Just Cavalli di Milano venerdì 14 con un esclusivo dj-set

Il 14 Giugno, al Just Cavalli di viale Camoens/Torre Branca a Milano, il protagonista sarà BOB SINCLAR, dalle 22,30 alle 05,00. Il dj e produttore francese Bob Sinclar ritorna a Milano con un esclusivo dj-set.

BOB SINCLAR





L'artista che ha fatto la storia della musica house è in consolle nel locale meneghino. Nel summer garden del Just Cavalli tutta l'energia di Bob Sinclar, che ha scalato le classifiche con successi ancora in voga come Love Generation, World, hold on, Rock This Party, Sound of Freedom, Lala song e molte altre. La cena è a partire dalle 20.00.

STEVE AOKI

Il 20 Giugno sarà la volta di Steve Aoki,un altro super dj internazionale. Continua quindi ad allungarsi la lista di Special Guest internazionali, nel famoso locale di Milano, sempre colmo di vip che arrivano anche da Oltreoceano.

Famoso per le stravaganze con cui arricchisce i suoi eventi, come lanciare torte o spruzzare champagne sulla folla, Steve Aoki è in realtà un DJ e producer di fama internazionale molto importante anche a livello musicale. Ad esempio, su Spotify, la bibbia della musica, un luogo in cui conta la musica e non gli show, le sue canzoni vengono ascoltate da oltre 13 milioni e mezzo di persone. Steve Aoki è senz'altro uno dei personaggi più cool ed influenti del music business statunitense. Originario di Hollywood, ha creato la sua Dim Mak Records, oggi una label davvero importante a livello mondiale.

LA CORNICE DEL JUST CAVALLI

E’ l’esclusiva ed elegante cornice degli eventi piu’ glamour e delle cene di qualità il Just Cavalli Restaurant & Club, location firmata dal noto stilista Roberto Cavalli e punto di riferimento per la città e per gli eventi internazionali. Armonie di vetro e metallo, giardino fiabesco, esclusivo dehor estivo e atmosfere glamour tutto l’anno, è il ritrovo per eccellenza del mondo della moda, dello sport e dello spettacolo. Mantiene l’impronta tipica del famoso stilista, a partire dai cuscini animalier, ma in un sapiente mix con gli arredi black e le pareti cristallo.

LA TORRE BRANCA

Il Just Cavalli è situato alla base della Torre Branca, progettata da Gio’ Ponti e il grande giardino a ridosso del Parco Sempione si trasforma, durante l’estate, in una grande ed elegante discoteca all’aperto. La torre è considerata una vera opera d’arte, “in cui l’architettura moderna e la tecnica nuova trovano un punto di contatto”. “Divenuta inagibile, la Torre andò “fuori servizio” nel 1972. È stata interamente restaurata e resa nuovamente accessibile, dalla Fratelli Branca, di cui ora porta il nome.

Esile e trasparente, vera “sfida” architettonica, viene eretta a tempo di record, in soli due mesi e mezzo nel 1933, in occasione della V mostra Triennale.

IL RISTORANTE

Ideale per un aperitivo, la cena e la serata in discoteca, propone una cucina di qualità, diretta da Fabio Francone, un couturier del gusto-chiamarlo chef sarebbe riduttivo-che ricama, piatto dopo piatto, un menu a la carte ricco di specialità internazionali e ricette figlie della piu’ alta tradizione italiana con tocchi originali e piatti per tutti. Nella lounge, invece, va in scena la fantasia, con l’esclusiva selezione di piatti eclettici e cocktail ad alto tasso creativo. Il ristorante, che dà il via ad un’esperienza culinaria innovativa, con servizio molto attento e carta vini con ampia selezione di etichette di qualità, ha una struttura semicircolare in acciaio e soffitto in cristallo e pavimenti in teak, all’interno i colori sono il nero, con cuscini animalier diventati un segno distintivo dello stile Cavalli. Arredi e mise en place sono altamente glamour e sofisticati, il ristorante ha un audio ad alta tecnologia e un sistema di illuminazione con fibra ottica e mini proiettori, tra zone lounge e chill out sotto il dehor. Di sera il tocco glamour è ancora piu’ spiccato, tra divani, cuscini, torce, candele e candelabri. La mise en place è fatta con prodotti unici, Roberto Cavalli Home, gia’ da tempo applicato nella decorazione delle sue case, delle barche, dei negozi e dei suoi Club nel mondo. Le fonti di ispirazione sono il viaggio, il sogno, la bellezza, la fantasia, il mix tra moda e design e glamour e sensualità, tra stampe iconiche e patterns delle collezioni della Maison, dall’animalier, ia damaschi, alle sovrapposizioni di colori e textures, con grande attenzione per materiali, tessuti, lavorazioni.

LIFESTYLE

“ Quando creo un abito, voglio che faccia risaltare in ogni momento la femminilità di una donna, così per quanto riguarda la casa, cerco di individuare il carattere delle persone a cui mi rivolgo, pensando di diffondere con i colori, il calore e la gioia di vivere che si dà innanzitutto a se stessi”-ha dichiarato Roberto Cavalli- “la mia collezione Home nasce proprio dal desiderio personale di condividere con chi mi ama l’ottimismo della mia moda, della mia creatività, della mia filosofia e del mio stile anche nel mondo della decorazione della casa….non c’è alcuna differenza tra il pensare una collezione moda o una linea per la casa. Il mio lifestyle è sempre un incontro di passioni”

Durante la bella stagione lo spazio esterno è coperto da tettoie tensostrutture, con due piste all’aperto, tre bar, tre aree privè.

Le serate iniziano tutto l’anno alle 19.30 con l’aperitivo, i cocktail e i buffet. Dopo mezzanotte, si aprono le danze e non è difficile incontrare personaggi del mondo dello spettacolo, della tv e dello sport.La musica è selezionata dai dj italiani e internazionali durante serate e feste e la filosofia del locale è quella di proporre feste uniche.Il Just Cavalli è la soluzione sofisticata per ogni vostra serata.

Dopo un ART FASHION con Ginarte, liquore arancia, Grand Marnier, Angostura, Prosecco, potete, per esempio, ordinare crostino caldo con tartare di tonno e caviale, tartare di chianina e tartufo, signature roberto cavalli-gamberi fritti, guacamole, tartare di ricciola, polpo, cipolla caramellata e burrata,TUNA SUSHI, uovo poche', tartare salmone con avocado e riso fritto, tonno con cipolla caramellata, costoletta di agnello su purea di patate e ribes e marmellata, carne australiana, paccheri con King Crab e tonno, vino rosso LE REDINI di Tenuta degli Dei

VIA LUIGI CAMOENS C/O TORRE BRANCA

MILANO

02/311817

www.justcavallimilano.com