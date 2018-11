Bullismo, cyberbullismo e insidie della rete. Enzo De Feo ne parla all'ANCI

BULLISMO E CYBERBULLISMO, I RISCHI DELLA RETE, COME AGIRE SUL WEB, COME TUTELARSI, COME DIFENDERSI. I COMPORTAMENTI A RISCHIO

Il 22 novembre nel corso di un infiammato dibattito sui problemi degli adolescenti, presso l'ANCI Via Rovello 2, a Milano, si è discusso di questi temi in occasione del Convegno organizzato dall'Ordine dei Giornalisti di Lombardia, valido come aggiornamento e formazione degli iscritti.

Relatori: Vincenzo De Feo, esperto di bullismo, cyberbullismo e problemi legati alla Rete Ingegnere Informatico, Marco Gregoretti giornalista di inchiesta, Giuliana Attanasio, psicologa esperta in psicologia giuridica.

PROBLEMI INTERNAZIONALI

“Bullismo e cyberbullismo sono problemi internazionali”-dice De Feo-“fenomeni criminali al rialzo che hanno la loro accellerazione attraverso i social, che non hanno confini geografici, quindi si possono redimere con strumenti tecnologici e giuridici internazionali. Tutto quello fatto fino ad oggi è quasi pari a zero. Sono 2 anni che lo ripeto, lo ripeto e ripeto!”

Recentemente l’Ingegner De Feo è stato intervistato anche dal TG2 in relazione alla ricerca del Global teacher status index che ha rilevato che il nostro Paese è al 33 posto su 35 -peggio solo Brasile e Israele- per quanto riguarda la mancanza di rispetto nei confronti dei professori.

L’Ingegner De Feo si era già espresso anche su Skytg24 proprio a proposito del comportamento degli alunni nei confronti dei professori

Il suo libro è stato recensito dalla rubrica “Al libro al libro”, di Massimo Cerri all’interno del TG4.

L’esperto di bullismo, cyberbullismo, dipendenze Ingegner Vincenzo De Feo, autore del libro "Prima del click ...", è già noto ai media dal 2016 ed è intervenuto sui fatti di cronaca, come suicidio Tiziana Cantone, alunni di Lucca e Velletri che bullizzavano i professori, selfie mortali e mode lesive degli adolescenti, Cocorico’, solo per citare alcuni temi trattati.

L’Ingegner Vincenzo De Feo è impegnato dal 2016 sul tema della tutela dei nostri ragazzi ed è ideatore di un programma sociale, “Adolescenti lontano dai pericoli metropolitani”. L’Ingegnere ha scritto anche un libro, facendo tesoro della sua esperienza di padre ed esperto della Rete e continua la sua mission andando nelle scuole, nelle sedi istituzionali e private a fare informazione e prevenzione e interviene spesso anche sui media come esperto.

Alcune presentazioni svolte nel 2018:

Istituto Brera-Settimana dell’Arte (MI)

Istituto Lagrange (MI) Bachelet Abbiategrasso (M) ICS Vimodrone (MI) Comune di Savona-Osservatorio Bullismo (SV) Ordine dei Giornalisti-ANCI Lombardia-corso su bullismo e cyberbullismo e problemi legati alle dipendenze (MI) Municipio 4 appuntamento con il Diritto (MI) Biblioteca Sicilia (MI) Municipio 7 quartiere Olmi Cam (MI) Conferenza "la difesa è sempre legittima" violenza sulle donne (BO) Museo Arte e Scienza "settimana damars, le donne nell'arte" (MI) Caterina da Siena-incontro con gli alunni di diverse classi sul tema bullismo e cyberbullismo