Business Roundtable promuove negli Usa una nuova visione aziendale

Business Roundtable ridefinisce gli obiettivi di un’azienda: non sono più solo il profitto e la leadership di mercato, ma anche “promuovere un'economia al servizio di tutti gli americani". Naturalmente il concetto, espresso da Business Roundtable nei confronti delle società americane, va esteso implicitamente a tutti i Paesi industrializzati. Gli interessi degli azionisti possono logicamente giocare ancora un ruolo importante, non possono essere prevalenti: occorre tener conto delle altre realtà economico-sociali e i cosiddetti stakeholders (clienti, dipendenti, fornitori, comunità ecc.).

In Europa e in Italia in molti casi se ne parla (e si agisce) già da tempo. Un esempio è quello di Snam, società europea di infrastrutture del gas, che – a proposito di “comunità” – due anni fa ha dato vita a una fondazione con l’obiettivo di realizzare iniziative di sviluppo sociale nei territori.

Dal 1978 Business Roundtable pubblica periodicamente la sua visione di governance. Ogni versione del documento emesso dal 1997 a oggi ha sottolineato i principi del primato degli azionisti, ovvero che le società esistono principalmente per portare utili gli azionisti. Con l'annuncio di oggi, la nuova Dichiarazione sostituisce le dichiarazioni precedenti e delinea uno standard moderno per la responsabilità aziendale. "Il sogno americano è vivo, ma un po’ obsoleto", ha dichiarato Jamie Dimon, Presidente e CEO di JPMorgan Chase & Co. e Presidente della Business Roundtable. “I principali datori di lavoro stanno investendo nei loro lavoratori e comunità perché sanno che è l'unico modo per avere successo a lungo termine. Questi principi modernizzati riflettono l'impegno incrollabile della comunità aziendale di continuare a puntare su di un'economia al servizio di tutti gli americani ".

"Questa nuova dichiarazione riflette meglio il modo in cui le società possono e dovrebbero operare oggi", ha aggiunto Alex Gorsky, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato di Johnson & Johnson e presidente del comitato per la governance aziendale. "Afferma il ruolo essenziale che le società possono svolgere nel migliorare la nostra società quando i CEO sono veramente impegnati a soddisfare le esigenze di tutte le parti interessate."

“Accolgo con favore questa premurosa dichiarazione dei CEO di Business Roundtable sullo scopo di una società. Adottando una visione più ampia e completa dello scopo aziendale, i consigli di amministrazione possono concentrarsi sulla creazione di valore a lungo termine, al servizio di tutti - investitori, dipendenti, comunità, fornitori e clienti ", ha affermato Bill McNabb, ex CEO di Vanguard.

“Gli amministratori delegati lavorano per generare profitti e restituire valore agli azionisti, ma le aziende meglio gestite fanno di più. Mettono al primo posto il cliente e investono nei propri dipendenti e comunità. Alla fine, è il modo più promettente per creare valore a lungo termine ", ha affermato Tricia Griffith, Presidente e CEO di Progressive Corporation.

"Questa è una notizia straordinaria perché è più che mai fondamentale che le imprese del 21 ° secolo si concentrino sulla generazione di valore a lungo termine per tutte le parti interessate e sull'affrontare le sfide che affrontiamo, che si tradurrà in prosperità e sostenibilità condivise sia per le imprese che per la società ", Ha dichiarato Darren Walker, presidente della Ford Foundation.

Questo in sintesi il contenuto del documento pubblicato da Business Roundtable:

Gli americani meritano un'economia che consenta a ciascuna persona di avere successo attraverso il duro lavoro e la creatività e di condurre una vita di significato e dignità. Riteniamo che il sistema del libero mercato sia il mezzo migliore per generare buoni posti di lavoro, un'economia forte e sostenibile, innovazione, un ambiente sano e opportunità economiche per tutti. Le imprese svolgono un ruolo vitale nell'economia creando posti di lavoro, promuovendo l'innovazione e fornendo beni e servizi essenziali. Le aziende producono e vendono prodotti di consumo; fabbricazione di attrezzature e veicoli; sostenere la difesa nazionale; crescere e produrre cibo; fornire assistenza sanitaria; generare e fornire energia; e offrire servizi finanziari, di comunicazione e altri servizi alla base della crescita economica.

